"Не верьте ярким упаковкам": диетолог рассказала, как правильно выбрать мюсли

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт пояснила, на что стоит обратить особое внимание

Профессиональный диетолог Алла Манайкина считает, что выбор качественных мюсли – дело ответственное. Яркие упаковки и громкие фразы в этом деле вовсе не показатель, а вот на что стоит обратить внимание в составе продукта, она написала на странице в Instagram.

Эксперт отметила, что надписи на упаковках "здоровый, диетический, полезный, эко, фитнес" и т.д. ни о чем не говорят - важнее то, что находится внутри.

"В составе хороших мюсли могут быть только злаки, сушеные ягоды/фрукты, орехи, семечки, горький шоколад, кокосовая стружка, а в случае гранолы еще + натуральный подсластитель и растительное масло, чтобы ее склеить. И никакого сахара и сахарозаменителей, красителей, консервантов, пальмового масла, гидрогенизированных жиров", - пояснила диетолог.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Алла подчеркнула, что все же нет ничего лучше собственноручно приготовленных мюсли или гранолы. Также она призвала тщательно изучать состав популярных батончиков-мюсли, который, как правило, оставляет желать лучшего.

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