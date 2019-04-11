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"Не верьте ярким упаковкам": диетолог рассказала, как правильно выбрать мюсли

Lite » Еда 11.04.2019 - 09:09
"Не верьте ярким упаковкам": диетолог рассказала, как правильно выбрать мюсли
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт пояснила, на что стоит обратить особое внимание

Профессиональный диетолог Алла Манайкина считает, что выбор качественных мюсли – дело ответственное. Яркие упаковки и громкие фразы в этом деле вовсе не показатель, а вот на что стоит обратить внимание в составе продукта, она написала на странице в Instagram.

Эксперт отметила, что надписи на упаковках "здоровый, диетический, полезный, эко, фитнес" и т.д. ни о чем не говорят - важнее то, что находится внутри.

"В составе хороших мюсли могут быть только злаки, сушеные ягоды/фрукты, орехи, семечки, горький шоколад, кокосовая стружка, а в случае гранолы еще + натуральный подсластитель и растительное масло, чтобы ее склеить. И никакого сахара и сахарозаменителей, красителей, консервантов, пальмового масла, гидрогенизированных жиров", - пояснила диетолог.

&quot;Не верьте ярким упаковкам&quot;: диетолог рассказала, как правильно выбрать мюсли

 Иллюстративное фото (pexels.com)

Алла подчеркнула, что все же нет ничего лучше собственноручно приготовленных мюсли или гранолы. Также она призвала тщательно изучать состав популярных батончиков-мюсли, который, как правило, оставляет желать лучшего.

Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала о главной преграде на пути к переходу на правильное питание, которая провоцирует срывы у желающих вести здоровый образ жизни.

К слову, Светлана Фус огласила название жизненно важного микроэлемента, который способствует укреплению иммунитета и препятствует ожирению.

Кстати, эксперт по правильному питанию Ольга Усенко поделилась тонкостями "диеты ладони", которая поможет определиться с оптимальными порциями для каждого.

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