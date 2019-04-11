ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Не вірте яскравим упаковкам": дієтолог розповіла, як правильно вибрати мюслі

Lite » Їжа 11.04.2019 - 09:09
"Не вірте яскравим упаковкам": дієтолог розповіла, як правильно вибрати мюслі
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт пояснила, на що варто звернути особливу увагу

Професійний дієтолог Алла Манайкіна вважає, що вибір якісних мюслі – справа відповідальна. Яскраві упаковки і гучні фрази в цій справі зовсім не показник, а от на що варто звернути увагу в складі продукту, вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що написи на упаковках "здоровий, дієтичний, надзвичайно корисний, еко, фітнес" і т. д. ні про що не говорять - важливіше те, що знаходиться всередині.

"У складі хороших мюслі можуть бути тільки злаки, сушені ягоди/фрукти, горіхи, насіння, гіркий шоколад, кокосова стружка, а в разі граноли ще + натуральний підсолоджувач і рослинна олія, щоб склеїти її. І ніякого цукру і підсолоджувачів, барвників, консервантів, пальмової олії, гідрогенізованих жирів", - пояснила дієтолог.

&quot;Не вірте яскравим упаковкам&quot;: дієтолог розповіла, як правильно вибрати мюслі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Алла підкреслила, що все ж немає нічого кращого власноруч приготованих мюслі або граноли. Також вона закликала ретельно вивчати склад популярних батончиків-мюслі, який, як правило, залишає бажати кращого.

Раніше професійний дієтолог Світлана Фус розповіла про головну перепону на шляху до переходу на правильне харчування, яка провокує зриви у бажаючих вести здоровий спосіб життя.

До слова, Світлана Фус оголосила назву життєво важливого мікроелемента, який сприяє зміцненню імунітету і перешкоджає ожирінню.

До речі, експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко поділилася тонкощами "дієти долоні", яка допоможе визначитися з оптимальними порціями для кожного.

Перекриває користь: дієтолог озвучила важливі правила харчової поведінки Немає сенсу: дієтолог розвіяла міфи про популярні цукрозамінники
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся