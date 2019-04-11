"Не вірте яскравим упаковкам": дієтолог розповіла, як правильно вибрати мюслі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт пояснила, на що варто звернути особливу увагу

Професійний дієтолог Алла Манайкіна вважає, що вибір якісних мюслі – справа відповідальна. Яскраві упаковки і гучні фрази в цій справі зовсім не показник, а от на що варто звернути увагу в складі продукту, вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що написи на упаковках "здоровий, дієтичний, надзвичайно корисний, еко, фітнес" і т. д. ні про що не говорять - важливіше те, що знаходиться всередині.

"У складі хороших мюслі можуть бути тільки злаки, сушені ягоди/фрукти, горіхи, насіння, гіркий шоколад, кокосова стружка, а в разі граноли ще + натуральний підсолоджувач і рослинна олія, щоб склеїти її. І ніякого цукру і підсолоджувачів, барвників, консервантів, пальмової олії, гідрогенізованих жирів", - пояснила дієтолог.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Алла підкреслила, що все ж немає нічого кращого власноруч приготованих мюслі або граноли. Також вона закликала ретельно вивчати склад популярних батончиків-мюслі, який, як правило, залишає бажати кращого.

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