Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога

Решили стать на путь здорового питания, но не знаете, с чего начать и что делать? Диетолог Алла Манайкина опубликовала на своей странице в Instagram полезную шпаргалку из 10 шагов, в которой подробно расписала, что и как нужно делать, чтобы начать питаться правильно.

Переходим на правильное питание:

1. Действовать надо радикально и принять решение в один день, а не постепенно. И первое с чего начать - провести ревизию на кухне, не жалея продукты, которым больше не место в вашем рационе.

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2. Устроить правильный шоппинг. Составьте предварительно список продуктов и двигайтесь в магазине строго по нему.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Планируйте свой рацион заранее.

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4. Перед тем как что-то съесть, задайте себе три вопроса: Действительно ли я это хочу или желание навязано кем-то/чем-то? Какую пользу/вред принесет мне этот продукт? Действительно ли это будет для меня вкусно и я не буду себя потом винить за съеденное?

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5. В ситуациях, когда питанием управляет не голод, вы едите, потому что вам грустно/одиноко, вы злитесь/скучаете, еда «лежит перед носом» и другие психологические причины. Задумайтесь, про ваше пищевое поведение и проработайте проблемы самостоятельно, либо с помощью диетолога.

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6. Гаджеты. Если вы едите в одной руке с вилкой, а в другой с телефоном, вы съедаете больше необходимого.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Во время еды обращайте внимание на вкус, аромат и консистенцию еды. Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу.

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8. Пейте воду. Начинайте ваш день со стакана воды и пейте в течение дня 1.5-2 литра.

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9. Перестаньте кусочничать в течение дня: польза дробного питания давно считается мифом, лучше есть редко, но сытно.

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10. Не ставьте себя жёсткие рамки, если ваш рацион будет хотя бы на 80% из необработанных полезных продуктов и 20% будет приходится на ваши «слабости» - это значит вы уже делаете всё правильно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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