Диетолог рассказала, как без труда сократить количество сладкого в рационе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти рекомендации помогут вам употреблять меньше вредного сахара

Многие эксперты по питанию не против сахара в небольших количествах в рационе, стараются его не демонизировать и разрешают своим клиентам любимые сладости. Но что делать, если вы уже едите много сахара? Диетолог Альбина Комиссарова рассказала на своей странице в Instagram, как сократить его количество в своем рационе без особого труда.

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Фрукты - наше всё. Действительно, фрукты и ягоды отлично заменяют десерт. Ешьте целыми, в виде сухофруктов, делайте смузи и мороженое.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Читайте состав. Очень простое правило, но отлично помогает. Даже в обычных хлопьях, кетчупе, батончиках может быть огромное количество сахара.

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Не забывайте про маркетинг. Мальтоза, глюкозный сироп, сироп топинамбура, мёд - все это такой же сахар.

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Готовьте десерты и выпечку самостоятельно. Тогда вы сможете контролировать количество добавленного сахара или и вовсе заменять весь сахар фруктами.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Добавляйте специи. Корица, ваниль, гвоздика придадут аромат блюду и приятный вкус.

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Сведите к минимуму употребление сладких покупных йогуртов. Покупайте натуральный белый йогурт и добавляйте туда самостоятельно фрукты, орешки.

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Выбирайте несладкие напитки. Идеально - вода или несладкий морс, но сейчас есть очень много напитков с небольшим количеством сахара или без него вовсе.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

И самое важное: не демонизируйте сахар и не делайте его «плохим» продуктом. Тогда и относиться будете к нему спокойнее!

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Автор: Lite