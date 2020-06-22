Антидепрессанты в тарелке: какие продукты помогут избавиться от апатии и плохого настроения

Запах, вкус и цвет продуктов тоже влияют на наше состояние
Что может поднять вам настроение? Солнечная погода, любимая музыка, аромат букета сирени… Мы воспринимаем мир разными органами чувств и порой даже не замечаем как на нас влияют те или иные вещи. Например, не только микроэлементы, но и запах, вкус и цвет продуктов влияют на наше состояние. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала на своей странице в Instagram,
что можно добавить в рацион, чтобы избавиться от апатии и плохого настроения.
Антидепрессанты в вашей тарелке:
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1. Красный цвет стимулирует и бодрит нервную систему
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К тому же в красных фруктах и овощах находятся фитоэлементы - ликопин и антоцианы, которые помогают бороться со старением клеток, и предотвращают возникновение чувства подавленности и хандры. Особенно ликопином богаты помидоры черри и арбузы.
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А красный перец Чили дает не только острый вкус, но и выброс эндорфинов, подобный тому, что наблюдается после длительной тренировки в спортзале, вот почему многие любят остренькое.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Оранжевый цвет настраивает на творческий лад
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Апельсины и мандарины способны здорово поднять настроение, даже их аромат дает прилив энергии.
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К тому же в оранжевых фруктах и овощах, например в моркови, содержится бета-каротин - антиоксидант, полезный не только для зрения. Он улучшает мыслительные процессы, а также защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, что особенно приятно в летний период.
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3. Желтый цвет очищает ум, дает ясность мышления
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Желтый болгарский перец, лимон, ананас, дыня и манго богаты витамином С и калием, поэтому укрепляют сосуды и работу сердца.
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А о том, что бананы способствуют выработки серотонина вы наверняка знаете, только не забывайте, что банан еще и очень калориен!
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Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Зеленый - цвет гармонии
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Пучок свежей зелени, ломтики авокадо или блюдо с морской капустой. В зелени содержится фолат, подавляющий депрессию, авокадо способствует синтезу серотонина, морская капуста богата витамином B, дефицит которого может вызвать хроническую усталость и ухудшение настроения.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Автор: Lite