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Как начать худеть во сне: инструкция от диетолога

Lite » Еда 11.11.2019 - 08:37
Как начать худеть во сне: инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как обуздать ночной аппетит

Вечерний аппетит, плохой сон и лишние кило тесно связаны между собой. Качественный сон непосредственно влияет на процесс похудения и, если правильно организовать ночной отдых, то можно существенно облегчить себе борьбу с лишними кило. Интересно, что за ночной "жор" отвечает некий гормон роста – соматотропин. Именно его выработку стоит повысить для того, чтобы стать стройнее. Как это сделать рассказала в Instagram диетолог Ева Шишова.

Многие замечали, что утром справляться с аппетитом проще. Самое сложное приходится на вечер, когда одолевает зверский аппетит, хочется открыть холодильник и достать из него все самое вкусное и сытное. Но почему и как с этим бороться? Все дело в одном гормоне, который называется соматотропин (гормон роста).

Если в юности, он отвечает именно за рост, то с годами его функции изменяются. Одна из его функций - отвечать за то, что ночью вся работа организма (дыхание, сердцебиение и т.д.) осуществляется за счет использования собственного жира. То есть ночью мы худеем, если он выделяется полноценно.

Как начать худеть во сне: инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие замечали, что вес с утра меньше на 300-500 г, чем вечером (даже если вы только спали и не ходили в туалет). Конечно, грамм 100 - это вода, которая ночью испарилась, а остальные граммы, это наши жиры, которые сгорели, и дали энергию организму. К утру и в течение дня еще продолжается действие этого гормона, поэтому с аппетитом днем легче бороться. К вечеру запасы соматотропина иссякают, и у нас начинается голод.

Как начать худеть во сне: инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Соматотропин выделяется во сне строго с 22:00 до 02:00 ночи и в полной темноте. А вот если ночью вы просыпаетесь и испытываете голод, это значит, что соматотропин у вас выделяется очень мало. И нужно его синтез восстанавливать.

Как же сделать так, чтобы соматотропина было много?

  • ложиться нужно до 22-23:00 в темноте и тишине - дайте организму успокоиться о поработать самостоятельно.
  • так как гормон инсулин мешает работе соматотропина, а на выработку инсулина влияют углеводы, в особенности быстрые, то их рекомендую исключить в вечернее время.

Как начать худеть во сне: инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • на ночь рекомендую съедать 2 яичных белка (прям перед самым сном). В белках яйца содержатся три аминокислоты, которые помогают нашему организму синтезировать соматотропин.
  • создаем дефицит калорий - это необходимое условие для похудения, без дефицита калорий даже выработка соматотропина вам не поможет для жиросжигания.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала о продуктах –провокаторах чувства голода.

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