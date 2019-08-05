Сон для стройности и здоровья: диетолог назвала топ-4 важных правила

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, чем чреват недосып

Не для кого не секрет, что полноценный здоровый сон – залог хорошего самочувствия, слаженной работы всех органов и систем, красоты и даже стройности. Хронический недосып чреват проблемами со здоровьем, стремительным старением и даже ожирением. О том, как нормализовать режим и сон рассказала на странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина.

Эксперт утверждает, что продолжительный качественный сон отвечает за память и концентрацию внимания, настроение и общее самочувствие, регуляцию аппетита и снижение веса, воспалительные процессы, способность справляться со стрессами и пр.

В тоже время как хронический недосып ведет к увеличению жировых запасов, нарушению в работе гормональной системы, возникновению хронических заболеваний, преждевременному старению и пр.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошая новость: возвращение к нормальному режиму сна может уменьшить эти риски. С чего же начать?

Создайте свой ритуал

Вы не можете сразу из режима "вкл" перейти в режим "выкл". Телу необходимо время, чтобы подготовиться. Читайте, полежите в ванной, послушайте спокойную музыку – что угодно, что будет сигналом для тела, что пора готовиться ко сну.

Соблюдайте режим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Тогда ваше тело будет знать, когда нужны гормоны, которые вас успокоят, а когда те, которые помогут проснуться. Кстати, тело начинает выработку мелатонина – гормона, который обеспечивает глубокий сон и помогает регулировать метаболизм, - когда темно. Поэтому освещение вечером должно быть максимально приглушенным.

Не используйте электронику

Излучение от экранов активизирует работу мозга. Если у вас проблемы с засыпанием, лучше не смотреть в гаджеты хотя бы за 30 минут до сна.

Если не можете уснуть дольше 15 минут

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вставайте и займитесь чем-нибудь расслабляющим: почитайте, заварите себе чай. Возвращайтесь в постель, когда снова почувствуете сонливость.

"Если на протяжении долгого времени вы спите более 9-10 часов, это тревожный звоночек. Он может сигнализировать о дефиците питательных веществ (например, нехватка железа и В12 могут вызвать усталость), депрессии, инфекционых и пр. заболеваний. В этом случае – бегом к врачу", - настаивает эксперт.

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