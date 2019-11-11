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Як почати худнути уві сні: інструкція від дієтолога

Lite » Їжа 11.11.2019 - 08:37
Як почати худнути уві сні: інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як приборкати нічний апетит

Вечірній апетит, поганий сон і зайві кіло тісно пов'язані між собою. Якісний сон безпосередньо впливає на процес схуднення і, якщо правильно організувати нічний відпочинок, то можна істотно полегшити собі боротьбу із зайвими кіло. Цікаво, що за нічний "жор" відповідає гормон росту – соматотропін. Саме його вироблення варто підвищити для того, щоб стати стрункішою. Як це зробити розповіла Instagram дієтолог Єва Шишова.

Багато хто помічав, що вранці справлятися з апетитом простіше. Найскладніше припадає на вечір, коли долає звірячий апетит, хочеться відкрити холодильник і дістати з нього все найсмачніше. Але чому і як з цим боротися? Вся справа в одному гормоні, який називається соматотропін (гормон росту).

Якщо в юності, він відповідає саме за зростання, то з роками його функції змінюються. Одна з його функцій - відповідати за те, що вночі вся робота організму (дихання, серцебиття тощо) здійснюється за рахунок використання власного жиру. Тобто вночі ми худнемо, якщо він виділяється повноцінно.

Як почати худнути уві сні: інструкція від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скаладно непомітити, що вага з ранку менше на 300-500 г, ніж увечері (навіть якщо ви тільки спали і не ходили в туалет). Звичайно, грам 100 - це вода, яка вночі випарувалася, а решта грами, це наші жири, які згоріли, і дали енергію організму. До ранку і протягом дня ще продовжується дія цього гормону, тому з апетитом вдень легше боротися. До вечора запаси соматотропіну вичерпуються, і у нас починається голод.

Як почати худнути уві сні: інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Соматотропін виділяється уві сні строго з 22:00 до 02:00 ночі і в повній темряві. А ось якщо вночі ви прокидаєтеся і відчуваєте голод, це означає, що соматотропін у вас виділяється дуже мало. І потрібно його синтез відновлювати.

Як же зробити так, щоб соматотропіну було багато?

  • потрібно лягати до 22-23:00 в темряві і тиші - дайте організму заспокоїтися про попрацювати самостійно.
  • так як гормон інсулін заважає роботі соматотропіну, а на вироблення інсуліну впливають вуглеводи, особливо швидкі, то їх рекомендую виключити у вечірній час.

Як почати худнути уві сні: інструкція від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • на ніч рекомендують з'їдати 2 яєчних білка (пбезпосередньо перед самим сном). В білках яйця містяться три амінокислоти, які допомагають нашому організму синтезувати соматотропін.
  • створюємо дефіцит калорій - це необхідна умова для схуднення, без дефіциту калорій навіть вироблення соматотропіну вам не допоможе для жироспалювання.

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла про продукти –провокатори почуття голоду.

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