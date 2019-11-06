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Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Lite » Еда 06.11.2019 - 14:31
Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие ристуалы должны войти в привычку худеющих

Правильные пищевые привычки играют ключевую роль в снижении веса и поддержании стройности. Выработать их может каждый – было бы желание! Топ-5 полезных привычек для стройной фигуры озвучила нутрициолог Елена Кален, которая ранее научила, как перестать заедать стрессовые ситуации. Теперь же она познакомила в Instagram со списком обязательных ритуалов стройных людей, которым стоит следовать желающим похудеть.

Привычки, которые помогут стать обладательницей стройной фигуры:

1. Привычка соблюдать меру.
2. Привычка есть медленно.
3. Привычка полезных перекусов.
4. Привычка не отвлекаться во время еды.
5. Привычка не сдаваться.

Привычка соблюдать меру

Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Привычка соблюдать меру во всем играет ключевую роль в снижении веса и поддержании стройности: количестве отдыха и работы, режиме сна, количестве еды и ее соотношении между отдельными компонентами. Количество еды на вашей тарелке так же важно для снижения веса, как состав и качество продукта. Проблема в том, что когда дело доходит до трапезы, количество съеденного с трудом поддается контролю, и человек переедает. Происходит это потому, что чувство насыщения доходит до нашего мозга с опозданием.

Привычка есть медленно

Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Учитесь контролировать ваши порции: наслаждайтесь вкусом, медленно пережевывайте, не отвлекайтесь во время еды на телевизор и другие вещи, учитесь отличать голод от аппетита. Надлежащие размеры порций и медленное употребление пищи в конечном итоге значительно повысят ваши шансы на потерю веса.

Привычка полезных перекусов

Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Привычка перекусывать фруктами или сухофруктами полезнее, чем есть сладости. В первом случае мы получаем клетчатку, минеральные соли и витамины, во втором — пустые калории. Совет: Планируйте перекусы, заблаговременно подобрав любимые варианты здоровых продуктов и захватив пакет с ними на работу. Все вкусное, сочное и полезное всегда должно быть на расстоянии вытянутой руки.

Привычка не отвлекаться во время еды

Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если человек во время приема пищи, думает не о еде, а чем-то другом, то он не получает достаточного удовлетворения от пищи, т.к. мозг был занят другими делами, а значит будет просить съесть чего-нибудь еще...

Возьмите за правило прятать гаджеты в сумку или карман, как только вы переступили порог кафе или собственной кухни. Этот простой шаг убережет вас от переедания и проблем с ЖКТ. Стройные люди побеждают зависимость от гаджетов. Прислушиваясь к себе, к своим ощущениям в теле, к тем эмоциям, которые вы испытываете в данный момент, вы сможете научиться сами различать, в какое время необходимо поесть, какой продукт сейчас важен для восполнения питательных веществ в организме, в каком количестве он необходим.

Привычка не сдаваться

Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вспомните, сколько раз вам приходилось начинать сначала, прежде чем вы научились отлично кататься на велосипеде. Не корите себя, чтобы не опустить руки и не сдаться. Просто забудьте и двигайтесь дальше! Не позволяйте этим незначительным ошибкам пустить под откос ваш успех. Если вы сорвались, успокойтесь, не корите себя и признайте, что это всего лишь часть процесса обучения.

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