М'який і ароматний: рецепт незрівнянного віденського пирога
Фото: віденський пиріг (instagram.com/maridol777)
Головна родзинка страви - м'яке тісто і заморожена вишня
Пиріг – це не просто десерт до чаю, а привід зібратися за столом і, не поспішаючи, провести вечір у теплій, родинній атмосфері. Саме для таких зустрічей ідеально підійде рецепт віденського пирога, який на своїй сторінці в Instagram опублікувала фуд-блогер Марина Долбус.
Склад:
- вишня свіжа або заморожена - 300 г
- пшеничне борошно - 200 г
- масло - 190 г
- дрібний цукор або цукрова пудра - 140 г
- яйця - 4 шт.
- нарізаний пластівцями мигдаль - 50 г
- цукрова пудра - 50 г
- розпушувач - 1 ч. л.
- ванільний екстракт - 1/4 ч. л.
- сіль морська - 1 щіпка
Спосіб приготування:
- Розморозити вишню. Борошно просіяти. Нагріти духовку до 180°С.
- Збити 180 г масла з цукром або пудрою до кремоподібного стану. Ввести по одному яйця, продовжуючи збивати. Додати половину борошна, дрібку солі, розпушувач і ванільний екстракт. Додати борошно.
- Форму змастити маслом, викласти тісто і щедро розкласти зверху вишні, присипати мигдальними пластівцями.
- Випікати 35-40 хвилин до готовності. Остудити, а потім посипати цукровою пудрою.
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