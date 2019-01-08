М'який і ароматний: рецепт незрівнянного віденського пирога

Фото: віденський пиріг (instagram.com/maridol777)

Головна родзинка страви - м'яке тісто і заморожена вишня

Пиріг – це не просто десерт до чаю, а привід зібратися за столом і, не поспішаючи, провести вечір у теплій, родинній атмосфері. Саме для таких зустрічей ідеально підійде рецепт віденського пирога, який на своїй сторінці в Instagram опублікувала фуд-блогер Марина Долбус.

Склад:

вишня свіжа або заморожена - 300 г

пшеничне борошно - 200 г

масло - 190 г

дрібний цукор або цукрова пудра - 140 г

яйця - 4 шт.

нарізаний пластівцями мигдаль - 50 г

цукрова пудра - 50 г

розпушувач - 1 ч. л.

ванільний екстракт - 1/4 ч. л.

сіль морська - 1 щіпка

Спосіб приготування:

Розморозити вишню. Борошно просіяти. Нагріти духовку до 180°С. Збити 180 г масла з цукром або пудрою до кремоподібного стану. Ввести по одному яйця, продовжуючи збивати. Додати половину борошна, дрібку солі, розпушувач і ванільний екстракт. Додати борошно. Форму змастити маслом, викласти тісто і щедро розкласти зверху вишні, присипати мигдальними пластівцями. Випікати 35-40 хвилин до готовності. Остудити, а потім посипати цукровою пудрою.

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