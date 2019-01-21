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Мусс из миндального молока с вишней и семенами чиа: десерт из суперфудов

Lite » Еда 21.01.2019 - 15:19
Мусс из миндального молока с вишней и семенами чиа: десерт из суперфудов
Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Специалист по питанию предложила побаловать себя вкусненьким без вреда для талии

Специалист по питанию предложила всем, кто следит за своей фигурой, отличный вариант полезного и вкусного десерта, в котором используются суперфуды. На своей странице в Instagram она поделилась рецептом мусса из миндального молока с вишней и семенами чиа.
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"Этот мусс я решила приготовить по случаю внезапно найденной банки семян чиа. Вообще я не фанат суперфудов, но раз уж они у меня оказались - надо было использовать. И теперь этот мусс прижился у меня на постоянной основе.
А еще это классный вариант тем, кто не может использовать молочные продукты", - отметила эксперт.

КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2
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Ингредиенты на 1 порцию:

  • Миндальное молоко 140 мл
  • Вишня замороженная без косточки 70 г
  • Сахарный заменитель по вкусу (я брала фит парад)
  • Семена Чиа 12 г

Способ приготовления:

  1. Вишню размораживаем, сливаем воду и измельчаем вишню в блендере.
  2. Смешиваем с сахарным заменителем.
  3. Выкладываем на дно стакана вишню, наливаем сверху миндальное молоко и добавляем в него семена чиа.
  4. Ставим в холодильник не менее чем на 6 часов (я ставлю на ночь, это удобно).

Мусс из миндального молока с вишней и семенами чиа: десерт из суперфудовФото: (dailyburn.com)

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Видео: РБК-Украина

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