Мусс из миндального молока с вишней и семенами чиа: десерт из суперфудов

Специалист по питанию предложила побаловать себя вкусненьким без вреда для талии
Специалист по питанию предложила всем, кто следит за своей фигурой, отличный вариант полезного и вкусного десерта, в котором используются суперфуды. На своей странице в Instagram она поделилась рецептом мусса из миндального молока с вишней и семенами чиа.
⠀⠀
"Этот мусс я решила приготовить по случаю внезапно найденной банки семян чиа. Вообще я не фанат суперфудов, но раз уж они у меня оказались - надо было использовать. И теперь этот мусс прижился у меня на постоянной основе.
А еще это классный вариант тем, кто не может использовать молочные продукты", - отметила эксперт.
КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2
⠀⠀
Ингредиенты на 1 порцию:
Способ приготовления:
Фото: (dailyburn.com)
Ранее мы публиковали отличный рецепт для вкусного ужина - куриные рулетики со шпинатом и сыром.
Мы также предлагали рецепт вкусных рогаликов с корицей, которые приготовит даже новичок.
К слову, для любителей выпечки станет находкой ванильное печенье с орехами в сахарной пудре.
Видео: РБК-Украина