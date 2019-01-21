Мусс из миндального молока с вишней и семенами чиа: десерт из суперфудов

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Специалист по питанию предложила побаловать себя вкусненьким без вреда для талии

Специалист по питанию предложила всем, кто следит за своей фигурой, отличный вариант полезного и вкусного десерта, в котором используются суперфуды. На своей странице в Instagram она поделилась рецептом мусса из миндального молока с вишней и семенами чиа.

⠀⠀

"Этот мусс я решила приготовить по случаю внезапно найденной банки семян чиа. Вообще я не фанат суперфудов, но раз уж они у меня оказались - надо было использовать. И теперь этот мусс прижился у меня на постоянной основе.

А еще это классный вариант тем, кто не может использовать молочные продукты", - отметила эксперт.

КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2

⠀⠀

Ингредиенты на 1 порцию:

Миндальное молоко 140 мл

Вишня замороженная без косточки 70 г

Сахарный заменитель по вкусу (я брала фит парад)

Семена Чиа 12 г

Способ приготовления:

Вишню размораживаем, сливаем воду и измельчаем вишню в блендере. Смешиваем с сахарным заменителем. Выкладываем на дно стакана вишню, наливаем сверху миндальное молоко и добавляем в него семена чиа. Ставим в холодильник не менее чем на 6 часов (я ставлю на ночь, это удобно).

Фото: (dailyburn.com)

Ранее мы публиковали отличный рецепт для вкусного ужина - куриные рулетики со шпинатом и сыром.

Мы также предлагали рецепт вкусных рогаликов с корицей, которые приготовит даже новичок.

К слову, для любителей выпечки станет находкой ванильное печенье с орехами в сахарной пудре.

Видео: РБК-Украина