Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: десерт з суперфудів

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Фахівець з харчування запропонувала побалувати себе смачненьким без шкоди для талії

Фахівець з харчування запропонувала всім, хто стежить за своєю фігурою, відмінний варіант корисного і смачного десерту, в якому використовуються суперфуди. На своїй сторінці Instagram вона поділилася рецептом мусу з мигдального молока з вишнею та насінням чіа.

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"Цей мус я вирішила приготувати з нагоди раптово знайденої банки насіння чіа. Взагалі я не фанат суперфудів, але раз вже вони у мене виявилися - треба було використовувати. І тепер цей мус прижився у мене на постійній основі.

А ще це класний варіант тим, хто не може використовувати молочні продукти", - зазначила експерт.

КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2

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Інгредієнти на 1 порцію:

Мигдальне молоко 140 мл

Вишня заморожена без кісточки 70 г

Цукровий замінник за смаком (я брала фіт парад)

Насіння Чіа 12 г

Спосіб приготування:

Вишню розморожуємо, зливаємо воду і подрібнюємо вишню в блендері. Змішуємо з цукровим замінником. Викладаємо на дно склянки вишню, наливаємо зверху мигдальне молоко і додаємо в нього насіння чіа. Ставимо в холодильник не менше ніж на 6 годин (я ставлю на ніч, це зручно).

Фото: (dailyburn.com)

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Відео: РБК-Україна