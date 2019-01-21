ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: десерт з суперфудів

Lite » Їжа 21.01.2019 - 15:19
Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: десерт з суперфудів
Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Фахівець з харчування запропонувала побалувати себе смачненьким без шкоди для талії

Фахівець з харчування запропонувала всім, хто стежить за своєю фігурою, відмінний варіант корисного і смачного десерту, в якому використовуються суперфуди. На своїй сторінці Instagram вона поділилася рецептом мусу з мигдального молока з вишнею та насінням чіа.
⠀⠀
"Цей мус я вирішила приготувати з нагоди раптово знайденої банки насіння чіа. Взагалі я не фанат суперфудів, але раз вже вони у мене виявилися - треба було використовувати. І тепер цей мус прижився у мене на постійній основі.
А ще це класний варіант тим, хто не може використовувати молочні продукти", - зазначила експерт.

КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2
⠀⠀
Інгредієнти на 1 порцію:

  • Мигдальне молоко 140 мл
  • Вишня заморожена без кісточки 70 г
  • Цукровий замінник за смаком (я брала фіт парад)
  • Насіння Чіа 12 г

Спосіб приготування:

  1. Вишню розморожуємо, зливаємо воду і подрібнюємо вишню в блендері.
  2. Змішуємо з цукровим замінником.
  3. Викладаємо на дно склянки вишню, наливаємо зверху мигдальне молоко і додаємо в нього насіння чіа.
  4. Ставимо в холодильник не менше ніж на 6 годин (я ставлю на ніч, це зручно).

Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: десерт з суперфудівФото: (dailyburn.com)

Раніше ми публікували відмінний рецепт для смачної вечері - курячі рулетики зі шпинатом і сиром.

Ми також пропонували рецепт смачних рогаликів з корицею, які приготує навіть новачок.

До речі, для любителів випічки стане знахідкою ванільне печиво з горіхами в цукровій пудрі.

Відео: РБК-Україна

Тренер Зважених та щасливих розповіла, що завжди є у неї в холодильнику Курячі рулетики зі шпинатом і сиром: ідея для смачної вечері
Новини України едаздоровое питаниерецептидесерт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся