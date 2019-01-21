Мус з мигдального молока з вишнею та насінням чіа: десерт з суперфудів

Фахівець з харчування запропонувала побалувати себе смачненьким без шкоди для талії
Фахівець з харчування запропонувала всім, хто стежить за своєю фігурою, відмінний варіант корисного і смачного десерту, в якому використовуються суперфуди. На своїй сторінці Instagram вона поділилася рецептом мусу з мигдального молока з вишнею та насінням чіа.
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"Цей мус я вирішила приготувати з нагоди раптово знайденої банки насіння чіа. Взагалі я не фанат суперфудів, але раз вже вони у мене виявилися - треба було використовувати. І тепер цей мус прижився у мене на постійній основі.
А ще це класний варіант тим, хто не може використовувати молочні продукти", - зазначила експерт.
КБЖУ на 100г 129/3,4/8,9/9,2
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Інгредієнти на 1 порцію:
Спосіб приготування:
Фото: (dailyburn.com)
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Відео: РБК-Україна