Меню на Новий рік 2019: оригінальні та бюджетні рецепти

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Закуска "мандаринки", пікантна качка, ароматний пиріг та інші рецепти на Новий рік

Оригінальне і доступне всім меню на Новий рік 2019, рецепти смачних салатів, основних страв і десертів - в добірці РБК-Lite.

Наступаючий рік пройде під знаком Жовтої Свині. Щоб задобрити тварину-талісман і залучити удачу, новорічне меню потрібно ретельно продумати. На столі обов'язково має бути багато овочів і фруктів, а ось блюда зі свинини не рекомендується готувати.

Закуски на Новий рік

Зимові свята важко уявити без мандаринів. Але гості ніколи не здогадаються, що яскраві помаранчеві фрукти на тарілці можуть мати зовсім незвичайний смак. Для тих, хто ще думає, що приготувати на Новий рік і всіх здивувати, пропонуємо оригінальний рецепт закуски "мандаринки".

Фото: Закуска на Новий рік (instagram.com/mir_kulinara)

Необхідні інгредієнти:

куряча грудка - 1 шт;

морква (3-4 шт. середнього розміру);

2 яйця;

150 грам твердого сиру;

2 зубчики часнику;

майонез або йогурт без добавок (100 грам);

листочки базиліка;

зірочки гвоздики.

Відварити м'ясо, моркву, яйця. Всі продукти подрібнити на тертці, часник вичавити через прес. У масу з курячого м'яса додати майонез (50 грам), сіль, спеції за смаком і зліпити невеликі кульки. Змішати сир, яйця, часник і майонез, посолити.

На харчову плівку викласти 1-2 ст. л. сирної маси і розрівняти в млинець. Потім всередину помістити кульку з курячої грудки і загорнути. За таким же принципом отриману заготовку загорнути в шар натертої моркви і надати форму мандарина. Прикрасити закуску гілочками базиліка і зірочками гвоздики.

Новорічний салат

"Гніздо глухаря" - один з найпопулярніших салатів на Новий рік. Рецепт цієї страви не зажадає дорогих інгредієнтів, а зовнішній вигляд прикрасить святковий стіл.

Фото: Салат "Гніздо глухаря" (instagram.com/dasha_6840)

Для приготування салату потрібно:

3 картоплини;

свіжі огірки - 2 шт;

яйця курячі - 4 шт;

філе куряче - 400 грам;

твердий сир - 150 грам;

плавлений сир - 100 грам;

цибуля ріпчаста - 1 шт.;

майонез - 200 грам;

1 пучок кропу;

оцет - 2 ст. л.

Відварити куряче філе, яйця. Цибулю нарізати півкільцями і замаринувати (2 ст.л. оцту, 1 ч.л. цукру, 1/2 склянки води). Картоплю очистити, натерти на тертці для корейської моркви і підсмажити до рум'яної скоринки. М'ясо та огірки подрібнити соломкою.

Лук віджати від рідини та викласти першим шаром, потім - курка, огірки, яйця, сир. Кожен шар промащувати майонезом. В середині заготовки зробити ямку столовою ложкою - вийде гніздо. Всередину ямки засипати подрібнений кріп. Навколо гнізда викласти смажену картоплю. У гніздо покласти відварені перепелині яйця або зробити їх з суміші майонезу, жовтка, плавленого сиру і зелені.

Запечена качка на Новий рік

Качка за цим рецептом виходить дуже ситною і з пікантним присмаком.

Необхідні інгредієнти:

качка (приблизна вага до 2 кг);

капуста квашена - 300 грам;

яблука - 2 великих;

чорнослив - 70 грам;

коньяк - 2 ст.л .;

лимонний сік - 1 ст.л.;

сіль і спеції за смаком.

Фото: Запечена качка (pixabay.com)

Качку вимити, просушити, натерти сіллю та приправами. Яблука нарізати на четвертинки, збризнути соком лимона і коньяком. Всередину качки покласти яблука, чорнослив і квашену капусту. Запікати страву в духовці при температурі 190 градусів протягом 90-120 хвилин. Обов'язково періодично поливати качку соком, що виділився, і кілька разів перевернути.

Святкова випічка

Простий і бюджетний новорічний рецепт пирога буде під силу навіть новачкам на кухні.

Для приготування ароматної випічки потрібно:

борошно - 125 грам;

вершкове масло - 150 грам;

цукор - 125 грам;

розпушувач - 1 ч.л.;

яйця - 3 шт .;

сухофрукти - 150 грам;

лікер - 2 ст.л.

Фото: Новорічний пиріг (pixabay.com)

Сухофрукти залити лікером і залишити на 30 хвилин. В цей час приступити до готування тіста: цукор з розм'якшеним вершковим маслом збити, додати яйця по одному. Борошно просіяти з розпушувачем і ввести в цукрово-яєчну масу.

Розігріти сковороду і додати 20 грамів вершкового масла, туди ж на 5 хвилин відправити віджаті сухофрукти, щоб випарувався алкоголь. Після цього змішати сухофрукти з тістом. Викласти масу у форму і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Готовність перевірити шпажкою. Коли новорічний пиріг охолоне, залити його глазур'ю або посипати цукровою пудрою.

Радимо також приготувати легкий новорічний салат з куркою і грушею.

Якщо хочете блюдо поситнее, рекомендуємо м'ясний салат з ягодами, який може стати коронною стравою на Новий рік.

Раніше ми розповідали про те, як не набрати вагу під час новорічних свят. Дієтолог дала кілька порад щодо вибору страв і продуктів для застілля.

Відео: РБК-Україна