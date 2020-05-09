Максимум пользы и вкуса: диетолог поделилась секретом приготовления овощей

Многие не слишком любят овощные гарниры лишь потому, что они кажутся однообразными, а порой безвкусными. Как же сохранить в этих продуктах максимум пользы и сделать блюдо вкусным? Диетолог Светлана Фус, которая ранее научила укреплять иммунитет с помощью питания, поделилась в Instagram лайфхаками по правильной термической обработке овощей.

Правильно приготовленные овощи -⠀это те, которые сохранили свою питательную ценность и остались вкусными. Конечно, лучше потреблять овощи сырыми. Потому что при нагревании мы теряем от десятка до нескольких десятков процентов содержания определенных витаминов. Прежде всего,⠀витамин С, фолиевая кислота легко разрушаются при термической обработке. Но вместе с этим⠀много⠀витаминов и минералов становятся более доступными для организма при нагревании (например, бета-каротин, кальций, железо, ликопен).⠀

Пищевые волокна, которые содержатся в овощах, также легче усваивается, что особенно важно для детей. Одним из принципов сбалансированного и вкусного меню является разнообразие, поэтому стоит включить в рацион различные вариации блюд из овощей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько советов для того, чтобы продукты оставались максимально вкусными и полезными:⠀

Температура приготовления - не более 100 градусов;⠀

Чем меньше время тепловой обработки - тем лучше;⠀

Оптимальный способ приготовления овощей - на пару;⠀

Кладем овощи в кипящую воду или в разогретую духовку;⠀

Готовим в посуде, которая не окисляется, и с закрытой крышкой;⠀

Соблюдаем режим приготовления продуктов, не перевариваем;⠀

Готовим целыми, не в нарезанном виде. Очищаем и нарезаем непосредственно перед употреблением или изготовлением салатов и рагу;⠀

Нарезаем не слишком мелко, использование терки не желательно.⠀

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рекомендует съедать две порции свежих овощей, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных.⠀2-3 раза в неделю меняйте состав овощных блюд. А чтобы пищеварения работало, как часы, овощи надо дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.

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