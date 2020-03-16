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Защита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания

Lite » Еда 16.03.2020 - 13:29
Защита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания
Иллюстративное фото (pexels.com)

Правильный рацион помогает ораганизму бороться с вторжением вирусов и бактерий

Не забывайте, что стойкая защита организма от вирусов, бактерий и других патогенных организмов во многом зависит от нашего сбалансированного рациона. К сожалению, пока нет вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Нет также и волшебной таблетки или суперфудов, которые могли бы защитить нас от инфекционного "злоумышленника". Однако есть простые и практические способы поддержать надлежащую работу иммунной системы, отметила диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно питаться в офисе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Эти способы необходимы, чтобы помочь нам эффективно и сознательно защищаться от инфекции. Необходимо позаботиться о:⠀

  • правильном питаним и водном режиме,⠀
  • полноценном сне⠀
  • физической активности.⠀


Вот несколько советов по питанию, для поднятия выносливости организма:⠀

1. Ешьте регулярно

Только с пищей поступает все необходимое для нашей иммунной системы. Отдавайте предпочтение легкоусвояемой пище. Не забывайте завтракать.

Защита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Замените сыр 0% жирности на сыр низкой жирности - 5-9%, а кисломолочные продукты на 1,5-2,5% жирности

Ведь жир и жирорастворимые витамины из этих продуктов защищают ваши легкие. Кроме того, кисломолочные продукты являются пробиотиками и улучшают функцию кишечника.

Защита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питанияЗащита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питанияЗащита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питанияЗащита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)

Напомним, ранее диетолог Татьяна Лакуста перечислила основные шаги, которые помогут перейти на здоровый образ жизни.

Как перейти на здоровый образ жизни: диетолог перечислила основные шаги Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой
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