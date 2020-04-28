Лучшая крупа для похудения: нутрициолог назвала полезную кашу для стройности

Каши, как сложные углеводы, – необходимый пункт здорового меню. Причем, худеющих это касается в первую очередь. Но это не только способ надолго чувствовать сытость, но и кладезь ценных веществ, а некоторые виды круп становятся идеальными для худеющих и как бонус способны даже улучить настроение. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее раскрыла тонкости интервального голодания, рассказала в Instagram о чудо-каше, которую стоит включить в рацион худеющим.

Чтобы похудеть, не обязательно питаться только овощами и грустить из-за того, что нельзя любимые продукты. Можно есть калорийную пищу, получать от еды удовольствие и снижать вес!

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Есть такая волшебная крупа киноа. Она продается сегодня почти во всех супермаркетах. Если вы ее еще не пробовали, просто спросите в магазине и смело покупайте. Варится, как гречка, а на вкус, многие считают, даже лучше! Так в чем же ее особенность? ⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Киноа содержит вещества флавоноиды, которые полезны нам по двум причинам:

Флавоноиды отвечают за развитие нервных клеток! То есть, если нам кто-то сделал нервы, и мы хотим это дело заесть, то давайте заедать хотя бы киноа, чтобы восстановить свои нервы и поднять настроение!

Благодаря киноа нервные клетки действительно восстанавливаются. Но раздражительность и стресс все же лучше не заедать, а использовать другие психологические способы! А киноа есть по голоду.⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому если для вас важно иметь хорошее настроение, и вы хотите снижать вес, обязательно добавьте киноа в свой рацион. Тем более, что антидепрессивные свойства флавоноидов доказаны исследованиями! Они повышают жизненную активность, мотивацию и снижают уровень депрессии. А еще в киноа много магния, кальция и витаминов группы B.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о плане действий, который поможет сдвинуть вес с места.