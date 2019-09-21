Как легко и просто перейти на правильное питание: лайфхаки от диетолога

Правильное питание в сознании многих неразрывно связанно с ограничения, которые могут вызвать существенный дискомфорт как психологический, так и физический. В то же время здоровй рацион – это пусть к стройности и здоровью. Как максимально легко, безболезенно, а главное без пищевых срывов перейти на правильное питание рассказала в Instagram диетолог Елена Кален, которая рассказала, как стать обладательницей плоского животика. Она поделилась подробной инструкцией для тех, кто хочет раз и навсегда выработать здоровые пищевые привычки.

Сегодня правильное питание в сознании большинства — это рацион, в котором исключаются продукты фаст-фуда, консервированная пища, рафинированный сахар и жир. Жарение рекомендуется менять на запекание и тушение, снижая таким образом калорийность, а сладкий вкус все чаще придается за счет использования сахарозаменителей.

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И в этом, безусловно, есть рациональное зерно. Пища служит основным источником для развития тканей и клеток и от качества поступаемого “топлива” будет зависеть, сколько у нас энергии, как выглядят кожа, волосы, ногти. Здоровое питание помогает справляться со стрессом и эффективно выполнять стоящие перед человеком задачи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как перейти на сбалансированное питание, которое обеспечит высокий уровень энергии, работоспособность, хорошее настроение и прекрасный внешний вид?

Наиболее эффективный и проверенный способ — интуитивное питание. Суть этого метода в том, что человек обучается распознавать и понимать сигналы организма о том, какая пища ему подходит, а какая нет и следует этим сигналам. Организм всегда выбирает лучшее для себя, поэтому постепенно и естественным образом формируется здоровый рацион.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для того чтобы начать питаться интуитивно, в первую очередь важно разрешить себе есть все продукты. Если хочется шоколад или кока-колу и человек чувствует голод, то можно, но ровно столько, сколько необходимо для утоления голода.

Когда это уже получается, можно переходить к следующему этапу — прислушиваться к тому, на какой продукт тянет, чего именно хочется съесть телу в тот или иной момент. Вкус, запах, консистенция какой пищи кажутся более привлекательными? И на этом этапе многих ждут неожиданные открытия — тело начинает выбирать не торты и мороженое, а более полезные и вкусные продукты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тут важный момент — чтобы питание было сбалансированным и восполняло недостаток витаминов, минералов, питательных веществ, пищевых волокон и т.д., важно, чтобы рацион был разнообразным и включал от 30 разных продуктов в неделю.

Помните, что только научившись слушать свое тело, можно без насилия над организмом составить вкусный и сбалансированный рацион, который будет давать все необходимое вашему телу.

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