Курячі рулетики зі шпинатом і сиром: ідея для смачної вечері

Відмінний варіант на вечір, який готується швидко і просто
Якщо ви хочете порадувати себе або свою сім'ю ситною та смачною вечерею, але при цьому не бажаєте витрачати багато часу і сил на приготування, можете спробувати зробити курячі рулетики зі шпинатом і сиром. Рецептом апетитної страви поділилася на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Вікторія Юшкевицс.
Її рецепт розрахований на 6 порцій.
У 1 порції КБЖУ 145/24,5/3/4,1
Склад:
Спосіб приготування:
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Відео: РБК-Україна