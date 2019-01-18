Курячі рулетики зі шпинатом і сиром: ідея для смачної вечері

Фото: (instagram.com/ohh_viki_viki)

Відмінний варіант на вечір, який готується швидко і просто

Якщо ви хочете порадувати себе або свою сім'ю ситною та смачною вечерею, але при цьому не бажаєте витрачати багато часу і сил на приготування, можете спробувати зробити курячі рулетики зі шпинатом і сиром. Рецептом апетитної страви поділилася на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Вікторія Юшкевицс.

Її рецепт розрахований на 6 порцій.

У 1 порції КБЖУ 145/24,5/3/4,1

Склад:

куряче філе 600 г

шпинат-100 г

сир мякий 50 г

томатна паста 100 г

вода 100 г

сіль, перець, часник, сухі трави

Спосіб приготування:

Куряче філе надрізаємо на порційні тонкі смужки. Відбиваємо їх, посипаємо спеціями і часником. Шпинат змішуємо з м'яким сиром, солимо. Кладемо на філе начинку з шпинату. Закручуємо і укладаємо рулетики у форму для запікання. Томатну пасту змішуємо з водою і спеціями і заливаємо рулетики. Запікаємо при 200 гр хвилин 30. Готово.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт корисної і здорової вечері - салату з тунцем.

Ми також пропонували рецепт смачних рогаликів з корицею, які приготує навіть новачок.

До речі, для любителів випічки стане знахідкою ванільне печиво з горіхами в цукровій пудрі.

Відео: РБК-Україна