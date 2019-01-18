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Курячі рулетики зі шпинатом і сиром: ідея для смачної вечері

Lite » Їжа 18.01.2019 - 16:04
Курячі рулетики зі шпинатом і сиром: ідея для смачної вечері
Фото: (instagram.com/ohh_viki_viki)

Відмінний варіант на вечір, який готується швидко і просто

Якщо ви хочете порадувати себе або свою сім'ю ситною та смачною вечерею, але при цьому не бажаєте витрачати багато часу і сил на приготування, можете спробувати зробити курячі рулетики зі шпинатом і сиром. Рецептом апетитної страви поділилася на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Вікторія Юшкевицс.

Її рецепт розрахований на 6 порцій.

У 1 порції КБЖУ 145/24,5/3/4,1

Склад:

  • куряче філе 600 г
  • шпинат-100 г
  • сир мякий 50 г
  • томатна паста 100 г
  • вода 100 г
  • сіль, перець, часник, сухі трави

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе надрізаємо на порційні тонкі смужки.
  2. Відбиваємо їх, посипаємо спеціями і часником.
  3. Шпинат змішуємо з м'яким сиром, солимо. Кладемо на філе начинку з шпинату.
  4. Закручуємо і укладаємо рулетики у форму для запікання.
  5. Томатну пасту змішуємо з водою і спеціями і заливаємо рулетики.
  6. Запікаємо при 200 гр хвилин 30. Готово.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт корисної і здорової вечері - салату з тунцем.

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Відео: РБК-Україна

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