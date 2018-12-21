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Крупеник из гречки с творогом: идеальный завтрак от диетолога

Lite » Еда 21.12.2018 - 07:20
Крупеник из гречки с творогом: идеальный завтрак от диетолога
Фото: Крупеник из гречки с творогом (facebook.com/svetlanafus)

Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом полезного и питательного блюда

Вкусный, здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня. Именно поэтому важно с утра "зарядить" свой организм, чтобы не мучаться чувством голода в первой половине дня. Украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом имено такого завтрака. Своим подписчикам в Facebook она порекомендовала приготовить на утро крупеник из гречки с творогом.

Ингредиенты:

  • масло сливочное - 1 ст.л.
  • гречка отварная - 1,5 ст.
  • творог - 250 г
  • яйцо - 2 шт
  • мед - по вкусу
  • сухофрукты (изюм) - 100 г
  • соль - щепотка

Способ приготовления:

  1. Разбейте яйца в миску, всыпьте соль и взбейте вилкой.
  2. Добавьте к яичной смеси творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не вязкой.
  3. Смажьте форму половиной сливочного масла либо застелите бумагой для выпечки.
  4. Выложите творожную массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка.
  5. Запекайте крупеник 40 мин при 200 °С, пока не зарумянится. После того, как достанете из духовки, смажьте медом.
  6. Подавайте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.

Ранее диетолог Светлана Фус предложила рецепт оригинального праздничного блюда – салата с лососем, авокадо и апельсинами.

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Новости Украины рецептзавтракСветлана Фус
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