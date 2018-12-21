Крупеник из гречки с творогом: идеальный завтрак от диетолога

Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом полезного и питательного блюда
Вкусный, здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня. Именно поэтому важно с утра "зарядить" свой организм, чтобы не мучаться чувством голода в первой половине дня. Украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом имено такого завтрака. Своим подписчикам в Facebook она порекомендовала приготовить на утро крупеник из гречки с творогом.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее диетолог Светлана Фус предложила рецепт оригинального праздничного блюда – салата с лососем, авокадо и апельсинами.
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Видео: РБК-Украина