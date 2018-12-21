Крупеник из гречки с творогом: идеальный завтрак от диетолога

Фото: Крупеник из гречки с творогом (facebook.com/svetlanafus)

Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом полезного и питательного блюда

Вкусный, здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня. Именно поэтому важно с утра "зарядить" свой организм, чтобы не мучаться чувством голода в первой половине дня. Украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом имено такого завтрака. Своим подписчикам в Facebook она порекомендовала приготовить на утро крупеник из гречки с творогом.

Ингредиенты:

масло сливочное - 1 ст.л.

гречка отварная - 1,5 ст.

творог - 250 г

яйцо - 2 шт

мед - по вкусу

сухофрукты (изюм) - 100 г

соль - щепотка

Способ приготовления:

Разбейте яйца в миску, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте к яичной смеси творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не вязкой. Смажьте форму половиной сливочного масла либо застелите бумагой для выпечки. Выложите творожную массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка. Запекайте крупеник 40 мин при 200 °С, пока не зарумянится. После того, как достанете из духовки, смажьте медом. Подавайте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.

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Видео: РБК-Украина