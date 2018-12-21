Крупник з гречки з сиром: ідеальний сніданок від дієтолога

Фото: Крупник з гречки з сиром (facebook.com/svetlanafus)

Дієтолог Світлана Фус поділилася рецетпом корисної та поживної страви

Смачний, здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня. Саме тому важливо з ранку "зарядити" свій організм, щоб не мучитися почуттям голоду в першій половині дня. Український дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом саме такого сніданку. Своїм підписникам у Facebook вона порекомендувала приготувати на ранок крупник з гречки з сиром.

Інгредієнти:

масло вершкове - 1 ст. л.

гречка відварна - 1,5 склянки

сир - 250 г

яйце - 2 шт

мед - за смаком

сухофрукти (родзинки) - 100 г

сіль - дрібка

Спосіб приготування:

Розбийте яйця в миску, всипте сіль і збийте виделкою. Додати до яєчної суміші сир та родзинки, розмішайте, всипте гречку. Ще раз перемішайте. Маса повинна бути не занадто рідкою, але і не в'язкою. Змастіть форму половиною вершкового масла або застеліть папером для випікання. Викладіть сирну масу у форму, зверху покладіть шматочки вершкового масла, що залишилося, щоб утворилася рум'яна скоринка. Запікайте крупник 40 хв при 200 °С, поки не зарум'яниться. Після того, як дістанете з духовки, змастіть медом. Подавайте гарячим або холодним, з натуральним йогуртом або сметаною.

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Відео: РБК-Україна