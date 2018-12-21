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Крупник з гречки з сиром: ідеальний сніданок від дієтолога

Lite » Їжа 21.12.2018 - 07:20
Крупник з гречки з сиром: ідеальний сніданок від дієтолога
Фото: Крупник з гречки з сиром (facebook.com/svetlanafus)

Дієтолог Світлана Фус поділилася рецетпом корисної та поживної страви

Смачний, здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня. Саме тому важливо з ранку "зарядити" свій організм, щоб не мучитися почуттям голоду в першій половині дня. Український дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом саме такого сніданку. Своїм підписникам у Facebook вона порекомендувала приготувати на ранок крупник з гречки з сиром.

Інгредієнти:

  • масло вершкове - 1 ст. л.
  • гречка відварна - 1,5 склянки
  • сир - 250 г
  • яйце - 2 шт
  • мед - за смаком
  • сухофрукти (родзинки) - 100 г
  • сіль - дрібка

Спосіб приготування:

  1. Розбийте яйця в миску, всипте сіль і збийте виделкою.
  2. Додати до яєчної суміші сир та родзинки, розмішайте, всипте гречку. Ще раз перемішайте. Маса повинна бути не занадто рідкою, але і не  в'язкою.
  3. Змастіть форму половиною вершкового масла або застеліть папером для випікання.
  4. Викладіть сирну масу у форму, зверху покладіть шматочки  вершкового масла, що залишилося, щоб утворилася рум'яна скоринка.
  5. Запікайте крупник 40 хв при 200 °С, поки не зарум'яниться. Після того, як дістанете з духовки, змастіть медом.
  6. Подавайте гарячим або холодним, з натуральним йогуртом або сметаною.

Раніше дієтолог Світлана Фус запропонувала рецепт оригінальної святкової страви – салату з лососем, авокадо і апельсинами.

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Новини України рецептзавтракСветлана Фус
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