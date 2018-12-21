Крупник з гречки з сиром: ідеальний сніданок від дієтолога

Дієтолог Світлана Фус поділилася рецетпом корисної та поживної страви
Смачний, здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня. Саме тому важливо з ранку "зарядити" свій організм, щоб не мучитися почуттям голоду в першій половині дня. Український дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом саме такого сніданку. Своїм підписникам у Facebook вона порекомендувала приготувати на ранок крупник з гречки з сиром.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше дієтолог Світлана Фус запропонувала рецепт оригінальної святкової страви – салату з лососем, авокадо і апельсинами.
Також своїм кулінарним новорічним шедевром поділилася телеведуча Лілія Ребрик. Вона написала рецепт незвичайних "суші-шуби", які не нашкодять фігурі.
Крім того, секрет ідеальної страви для святкового столу розкрив Євген Клопотенко. Він запропонував приготувати соковитий рулет з телятини з ягодами.
Відео: РБК-Україна