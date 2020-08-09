Коварные фрукты: диетолог раскрыла всю правду о фруктозе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, чем опасна фруктоза

Овощи и фрукты могут быть очень коварными из-за содержания фруктозы, а ее чрезмерное употребление провоцирует проблемы с лишним весом. Диетолог Людмила Гончарова раскрыла правду о фруктозе в рационе.

Фруктоза - это изомер глюкозы и один из самых распространенных видов сахаров. Она содержится в ягодах, фруктах, овощах, меде, то есть в углеводах. А если употреблять их слишком много, то начинаются проблемы с лишним весом, сосудистые заболевания, воспалительные процессы, как и при переедании обычного сахара.



Фруктоза усваивается дольше, чем сахароза и глюкоза. А вот сладость у нее ниже, поэтому человек склонен к перееданию таких продуктов. Арбузы, дыни, персики, помидоры - как остановиться?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсюда варикозное расширение вен, метеочувствительность, избыточный вес, истощенная психика, повышенная тревожность, панические атаки, проблемы с позвоночником, суставами, зубами и деснами, постоянные воспалительные процессы органов малого таза, приобретенный сахарный диабет 2 типа и пр.



Фруктоза может вообще не усваиваться человеком. Например, детей с непереносимостью фруктозы невозможно заставить съесть овощи. А проверить это можно только при сдаче анализов.



Количество усвоения фруктозы тоже индивидуально. Если в вашем геноме предусмотрено усвоение фруктозы, это происходит за счет витаминов и минералов, находящихся во фруктах, меде и овощах. Именно они активируют нужные ферменты и происходит усвоение.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фруктоза приводит к выработке инсулина. Часто в попытках сбросить вес человек вечером употребляет фрукты, а потом гадает, почему у него нарушен гормональный фон или беспокойный сон. А причина на поверхности - в вечернем поедании фруктов.



Другая ошибка худеющих - чрезмерное употребление овощных, фруктовых смузи или фруктово-овощная диета. Дело в том, что постоянное поступление фруктозы в большом количестве вызывает в организме воспалительные процессы, что заканчивается истощением иммунитета и провоцирует запуск онкологических процессов.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_goncharova)



Поэтому единственно верный выход - изучить свой организм, сдать анализы и питаться по законам собственной ДНК, а не давать ввести себя в заблуждение статьям из Google.

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