Как сохранить фигуру после похудения: советы диетолога

Эксперт рассказала, что делать, чтобы удержать нужный вес
Если самое сложное позади и вы уже похудели и добились желаемого веса, возникает вопрос: а как же его удержать? Диетолог Ольгя Усенко рассказала, как действовать, если вы достигли своей формы и хотите ее поддерживать без дальнейшего снижения веса.
Как сохранить фигуру после похудения:
Что мы оставляем так же как и при похудении? Суть похудения лежит в основе скорости ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, и если ты достигла нужного результата, то тебе можно позволять чуть больше, чем на похудение, но категорически нельзя замедлить обменные процессы.
А для этого мы:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Последний рывок: как "дожать" оставшиеся 2-3 килограмма без срывов
Что же может отличаться в рационе на поддержании и похудении:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Но если смотреть глобально ПРАВИЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, которые мы используем для похудения, это точно такое же питание, что и для поддержания. Ведь когда вы приходите в хорошую форму и дальше не меняете Калорийность рациона, то эта Калорийность подходит для вашего поддержания.
⠀
Средняя хорошая калорийность для поддержания в нашем сидячем образе жизни (когда уже нет лишнего веса у вас) 1600-1700 ккал.
И эту же калорийность мы используем для похудения с лишним 1500-1600 в среднем.
⠀
Если вес менее 60 кг, там калорийность может быть меньше. Но наедать по 2000 калорий только потому, что вы потренировались утром и сожгли на 200 калорий за день больше, не нужно.
Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла назвала семь продуктов для красивых волос.