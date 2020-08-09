Как сохранить фигуру после похудения: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что делать, чтобы удержать нужный вес

Если самое сложное позади и вы уже похудели и добились желаемого веса, возникает вопрос: а как же его удержать? Диетолог Ольгя Усенко рассказала, как действовать, если вы достигли своей формы и хотите ее поддерживать без дальнейшего снижения веса.

Как сохранить фигуру после похудения:

Что мы оставляем так же как и при похудении? Суть похудения лежит в основе скорости ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, и если ты достигла нужного результата, то тебе можно позволять чуть больше, чем на похудение, но категорически нельзя замедлить обменные процессы.

А для этого мы:

воду пьём

завтракаем в течение часа после пробуждения

тренировки никто не отменял

всё кушаем с овощами

ужин до 19:00

ужин делаем самым легким приемом пищи

сливочные соусы и соусы в целом убираем

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Что же может отличаться в рационе на поддержании и похудении:

сложность блюд. на похудении - чем проще, тем лучше, на поддержании мы можем позволить себе вместо творога - СЫРНИКИ, вместо кусочка мяса - КОТЛЕТКУ; правильную пиццу на томатном соусе мы тоже можем себе позволить, но с овощным салатом, суши и роллы тоже можно

чаще можно баловать себя правильным вкусненьким или редко можно неправильное вкусненькое

порция на поддержании может быть чуть больше, чем на похудении с дефицитом

Иллюстративное фото (pexels.com)

Но если смотреть глобально ПРАВИЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, которые мы используем для похудения, это точно такое же питание, что и для поддержания. Ведь когда вы приходите в хорошую форму и дальше не меняете Калорийность рациона, то эта Калорийность подходит для вашего поддержания.

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Средняя хорошая калорийность для поддержания в нашем сидячем образе жизни (когда уже нет лишнего веса у вас) 1600-1700 ккал.

И эту же калорийность мы используем для похудения с лишним 1500-1600 в среднем.

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Если вес менее 60 кг, там калорийность может быть меньше. Но наедать по 2000 калорий только потому, что вы потренировались утром и сожгли на 200 калорий за день больше, не нужно.

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