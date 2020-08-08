Первые блюда в здоровом меню: диетолог развенчала главные мифы о супе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, важно ли включить суп в рацион

Культура супов распространена была в Советском союзе и фразы о пользе жидкого для желудка слышали в каждой семье. Так надо или нет? С хлебом или без? Гастрит будет или нет? На эти вопросы ответила диетолог Татьяна Лакуста.

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Нет обязательных условий и рекомендаций по его употреблению. Хочешь - ешь, не хочешь - есть много других способов приготовить овощи.

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Будет ли без него гастрит? Не будет. Суп не является фактором защиты слизистой желудка. Но если вы не едите супы, а едите макароны с кетчупом, сосисками/ бутерброды с колбасой и не помните вида овощей в вашей тарелке, то скорее всего в развитии гастрита будет играть фактор плохого рациона, а не суп.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀А если любишь суп? Если любишь:

не зажаривай всмерть лук с морковкой

не добавляй много масла и не пережаривай

побольше овощей, сделай его максимально густым и не разваривай их до молекул

добавь бобовых

добавь специй

подавай с кучей душистой зелени

Разнообразь его овощами - от горошка и спаржевой фасоли до брокколи и селеры.

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А хлеб? Установки - есть все с хлебом для сытости, «хлеб всему голова» - пошли из тяжелых времен коллективизации, войны, послевоенной бедности и тяжелого труда. Мясо - дефицитно, голый суп - не насытит, а с хлебом - уже не такой желудок пустой будет.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Времена прошли, а привычки остались. Суп можно есть без хлеба и не заставлять есть его других.

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Компот на десерт будет? А на десерт поставьте стаканчик ягод или тарелку фруктов. Все мы уже знаем о жидких углеводах в подобных напитках, которые здоровья не добавляют.

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