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Контроль апетиту: дієтолог розповіла, як відмовитися від фаст-фуду

Lite » Їжа 07.04.2019 - 08:52
Контроль апетиту: дієтолог розповіла, як відмовитися від фаст-фуду
Ілюстративне фото (pexels.com)

Світлана Фус пояснила, як можна позбутися звички їсти гамбургери і картоплю фрі

Професійний дієтолог Світлана Фус вважає, що в сучасному світі, де багато з нас захоплені фаст-фудом і енергетичними напоями, складно перейти на здорове харчування, відмовившись від цих сумнівних гастрономічних радощів. Але є основні правила, які допоможуть зробити цей процес більш легким. Ними експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Фахівець зазначила, що в здоровому меню повинна переважати рослинна їжа, джерела корисного білка і різні крупи.

"Людині, на жаль, складно побудувати здоровий спосіб харчування і обчислити її кількість та якість, в залежності від обсягу фізичних навантажень, статі і віку. Єдиний спосіб, що дозволяє не тільки розлучитися із зайвою вагою, але й зберегти отриманий результат, - назавжди змінити свій стереотип харчування і свої звички", - пояснила дієтолог.

Контроль апетиту: дієтолог розповіла, як відмовитися від фаст-фуду

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вона перерахувала головні принципи правильного харчування для контролю апетиту і відмови від фаст-фуду:

  • Регулярний прийом їжі.
  • Вживання складних вуглеводів. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів.
  • Білок і клітковина. Вони дають відчуття ситості, що дозволяє контролювати апетит.

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