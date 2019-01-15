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До кави та чаю: ванільні рогалики з горіхами

Lite » Їжа 15.01.2019 - 07:27
До кави та чаю: ванільні рогалики з горіхами
Фото: ванільні рогалики з горіхами (instagram.com/maridol777)

Випікати їх не доведеться довго, зате гарантовано захочеться добавки

Взимку особливо хочеться до ранкового напою взяти печиво або рогалики і зі смаком неспішно насадится сніданком, прихопивши з собою пару штук. Фуд-блогер testini_prague залишила в Instagram рецепт простих у приготуванні ванільних рогаликів з волоськими горіхами.

Склад:

  • масло – 250 г
  • борошно – 350 г
  • дрібно перемелені волоські горіхи – 100 г
  • цукрова пудра – 80 г
  • дрібка солі
  • ром за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Масло порубати в миску, борошно просіяти, додати цукрову пудру, сіль, горіхову крихту і ром. Все з'єднати і перемішати до однорідності.
  2. З тіста розкачати прямокутник, обернути харчовою плівкою і поставити в холод на ніч.
  3. Відрізати смужку, скрутити її в валик, розрізати на однакові частини і сформувати у вигляді півмісяців, викласти на деко. Деко на 20 хвилин прибрати в холод.
  4. Духовку розігріта до 210°С. Поставити рогалики в духовку, через п'ять хвилин знизити температуру до 170°С. Випікати 12 хв.
  5. В мисці просіяна пудру і ванільний цукор. Теплі рогалики обваляти в солодкій сухій суміші і скласти на папір.

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