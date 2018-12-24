Киноа с нутом и апельсинами: аппетитный рецепт от судьи МастерШеф

Судья МастерШеф поделилась рецептом вкуснейшего блюда из полезных продуктов
Известный кулинарный эксперт, ресторатор и судья шоу МастерШеф Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного блюда с необычным сочетанием продуктов.
Баклажаны с нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами станут прекрасным сытным, но легким ужином, который легко можно приготовить дома. Татьяна предлагает подавать блюдо с белой киноа. Этот стремительно набирающий популярности суперфуд благодаря богатому составу витаминов и микроэлементов улучает пищеварение, стабилизирует работу нервной системы, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, а также способствует быстрому восстановлению сил после физических и эмоциональных нагрузок.
Баклажаны с нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами, ингредиенты:
Фото: Татьяна Литвинова (instagram.com/tanita_litvinova)
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