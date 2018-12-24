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Киноа с нутом и апельсинами: аппетитный рецепт от судьи МастерШеф

Lite » Еда 24.12.2018 - 18:11
Киноа с нутом и апельсинами: аппетитный рецепт от судьи МастерШеф
Фото: киноа с овощами (pixabay.com)

Судья МастерШеф поделилась рецептом вкуснейшего блюда из полезных продуктов

Известный кулинарный эксперт, ресторатор и судья шоу МастерШеф Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного блюда с необычным сочетанием продуктов.

Баклажаны с нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами станут прекрасным сытным, но легким ужином, который легко можно приготовить дома. Татьяна предлагает подавать блюдо с белой киноа. Этот стремительно набирающий популярности суперфуд благодаря богатому составу витаминов и микроэлементов улучает пищеварение, стабилизирует работу нервной системы, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, а также способствует быстрому восстановлению сил после физических и эмоциональных нагрузок.

Баклажаны с нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами, ингредиенты: 

  • Баклажаны - 300 г
  • Беби-морковь - 10-12 шт
  • Нут  -100 г
  • Курага - 6-8 шт
  • Фенхель - 1 клубень
  • Киноа - 200 г
  • Кориандр - 1/2 ч л
  • Зира - 1/2 ч л
  • Апельсин  - цедра с половины и сок со всего

Способ приготовления:

  1. Нут, замочить на 6-8 часов. Баклажан очистить, нарезать кубиками по 3 см, фенхель нарезать соломкой, снять цедру с 1/2 апельсина и выдавить сок.
  2. Положить все овощи, цедру и нут в чугунную или с двойным дном посуду, залить соком апельсина, накрыть крышкой и тушить 30 мин.
  3. Добавить специи, предварительно немного прогрев их на сухой сковороде и измельчив в ступке.
  4. Тушить блюдо со специями еще 5-10 мин и держать под закрытой крышкой еще 10 мин выключенным.
  5. Киноа кулинарный эксперт предлагает предварительно замочить – так крупа быстрее свариться.

Киноа с нутом и апельсинами: аппетитный рецепт от судьи МастерШеф

Фото: Татьяна Литвинова (instagram.com/tanita_litvinova)

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