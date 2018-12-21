"Чизкейк с маракуйей": рецепт изысканного десерта к новогоднему столу

Победительница "Мастер-шеф" поделилась рецептом кулинарного шедевра
Победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом изумительного блюда - чизкейка с маракуйей. Хоть на его приготовление потребуется время, зато результат превзойдет все ожидания. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Для десерта понадобится разъемная форма диаметром 22-24 см. Именно на такой объем рассчитано количество ингредиентов.
Состав:
Песочная основа:
Сырная начинка:
Начинка манго – маракуя:
Компоте маракуйя:
Фото: Лиза Глинская с чизкейком (instagram.com/lizaglinskaya)
Способ приготовления:
1. Приготовьте песочную основу. Измельчите с помощью скалки или блендера печенье. В крошку добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте.
2.Выложите песочную основу на дно формы с пергаментом и подымите до середины формы. Можно воспользоваться гладким стаканом. Вам необходимо как бы "утрамбовать" основу. Выпекайте ее при 170°С в течение 7 минут.
3. Сырная начинка. Пробейте блендером творог, сыр Филадельфия, сахар, кукурузный крахмал, сливки до однородной массы (консистенция сметаны, добиться однородной текстуры, без крупинок). Вмешиваем яйца. Взбивать не нужно, масса не должна быть воздушной.
4. Приготовьте начинку манго – маракуйя. В сотейник вылейте пюре манго, сок маракуйи и кукурузный крахмал, заварите постоянно помешивая на среднем огне, до загустения. Разделите «сырную начинку» на 2 части. Одну из которых смешайте с начинкой манго-маракуя.
5. На песочную основу, по принципу "Зебра", чередуя слои, выложите
начинку.
6. Выпекайте чизкейк при температуре 100°С в течение 2-2,5 часа. На нижний ярус духовки поставьте емкость с кипятком. Влажность, которая будет образовываться за счет пара, не даст чизкейку потрескаться. Готовое блюдо должно слегка "подрагивать", в центре. Его необходимо оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей минимум на 5 часов.
7. Компоте с маракуйей. Прогрейте сок маракуйи и апельсиновый фреш, до температуры 40 градусов. Смешайте венчиком сахара и пектин NH, соедините с теплым соком. Дайте закипеть, кипятите еще несколько минут. Компоте должно чуть остыть. Теперь вылейте его на чизкейк. Уберите чизкейк в холодильник еще на 4-5 часов.
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Видео: РБК-Украина