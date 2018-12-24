Кіноа з нутом і апельсинами: апетитний рецепт від судді МайстерШеф

Суддя МайстерШеф поділилася рецептом смачного страви з корисних продуктів
Відомий кулінарний експерт, ресторатор і суддя шоу МайстерШеф Тетяна Литвинова поділилася в Instagram рецептом смачного і корисного страви з незвичайним поєднанням продуктів.
Баклажани з нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами стануть прекрасним ситним, але легким вечерею, який легко можна приготувати вдома. Тетяна пропонує подавати страву з білої кіноа. Цей стрімко набирає популярності суперфуд завдяки багатому складу вітамінів і мікроелементів покращується травлення, стабілізує роботу нервової системи, запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і артриту, а також сприяє швидкому відновленню сил після фізичних і емоційних навантажень.
Баклажани з нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами, інгредієнти:
Фото: Тетяна Літвінова (instagram.com/tanita_litvinova)
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