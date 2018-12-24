Кіноа з нутом і апельсинами: апетитний рецепт від судді МайстерШеф

Фото: кіноа з овочами (pixabay.com)

Суддя МайстерШеф поділилася рецептом смачного страви з корисних продуктів

Відомий кулінарний експерт, ресторатор і суддя шоу МайстерШеф Тетяна Литвинова поділилася в Instagram рецептом смачного і корисного страви з незвичайним поєднанням продуктів.

Баклажани з нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами стануть прекрасним ситним, але легким вечерею, який легко можна приготувати вдома. Тетяна пропонує подавати страву з білої кіноа. Цей стрімко набирає популярності суперфуд завдяки багатому складу вітамінів і мікроелементів покращується травлення, стабілізує роботу нервової системи, запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і артриту, а також сприяє швидкому відновленню сил після фізичних і емоційних навантажень.

Баклажани з нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами, інгредієнти:

Баклажани - 300 г

Бебі-морква - 10-12 шт

Нут -100 г

Курага - 6-8 шт

Фенхель - 1 бульба

Кіноа - 200 г

Коріандр - 1/2 год л

Зіра - 1/2 год л

Апельсин - цедра з половини і сік зі всього

Спосіб приготування:

Нут, замочити на 6-8 годин. Баклажан очистити, нарізати кубиком по 3 см, фенхель нарізати соломкою, зняти цедру з 1/2 апельсина і видавити сік. Покласти всі овочі, цедру і нут в чавунний або з подвійним дном посуд, залити соком апельсина, накрити кришкою і тушкувати 30 хв. Додати спеції, попередньо трохи прогрівши їх на сухій сковороді і подрібнивши в ступці. Тушкувати страву зі спеціями ще 5-10 хв і тримати під закритою кришкою ще 10 хв вимкненим. Кіноа кулінарний експерт пропонує попередньо замочити – так крупа швидше зваритися.

Фото: Тетяна Літвінова (instagram.com/tanita_litvinova)

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