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Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах

Понедельник 24 августа 2020 13:35
Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Диетолог раскрыла плюсы и минусы каждого вида муки

Пшеничная, кукурузная, рисовая, ржаная, овсяная, гречневая - ну как тут глазам не разбежаться от обилия муки на прилавках? Чем же отличается один вид от другого и какие их преимущества и минусы? На этот вопрос ответила диетолог Ева Шишова на странице в Instagram.

Можно заметить, что волшебной муки с низкой калорийностью не существует. Все они примерно одинаковой калорийности, но у каждого вида есть свои ообенности.

Пшеничная мука
340-365 кал
Высокий ГИ (гликемический индекс): 85

Плюсы: положительно воздействие на работу нервной системы и активизация умственных функций

Минусы: способствует увеличению массы тела, нельзя при непереносимости глютена, сахарном диабете, повышенном давлении

Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кукурузная мука
330-335 кал
ГИ: 70

Плюсы: нормализация функций нервной системы, усиление кровотока к мозгу, стабилизация работы сердца и сосудов, пищеварения. Ускоряется регенерация в тканях, стимулируется рост мышц при тренировках

Минусы: запрещается при болезнях ЖКТ в острой форме, проблемах свертываемости крови

Рисовая мука
320-365 кал
Высокий ГИ: 95

Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Плюсы: очистка организма от вредных веществ, выведение избытка жидкости, отсутствует глютен, снижает потребность в сладких продуктах

Минусы: запрещается при сахарном диабете, склонности к геморрою, запорам

Ржана мука
290-300 кал
Низкий ГИ: 40

Плюсы: удержание в норме уровня холестерина в крови

Минусы: метеоризм, пищеварительные расстройства, содержит глютен

Овсяная мука
350-370 кал
Низкий ГИ: 45

Плюсы: повышение выработки серотонина, гормона радости, нормализуются функции ЖКТ и печени, очищается организм от «плохого» холестерина

Минусов нет

Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гречневая мука
340-360 кал
Средний ГИ: 50

Плюсы: укрепление иммунитета, нормализация протекания нервных процессов, циркуляции крови. Улучшается кожа, волосы и ногти, выводится избыток холестерина, поддерживаются функции щитовидки

Минусы: аллергия

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик развеяла основные мифы о похудении с помощью спортивной нагрузки.

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