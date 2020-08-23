Модное слово или польза? Диетолог раскрыла правду о суперфудах и рассказала, чем их заменить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем заменить популярные суперфуды

О суперфудах так много говорят и пишут, что сложно понять: их чудодейственные свойства – это правда или преувеличение? Диетолог Ольга Безугла считает, что эти продукты - просто красивое модное слово, подаренное нам американскими светилами маркетинга. Она также рассказала о том, чем заменить популярные суперфуды.

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Если верить всем рекламным уловкам, то по качествам все эти чиа, годжи, спирулины и т.д. чуть ли не волшебная панацея. Но так ли это?

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SUPERFOOD – слово, в которое объединили самые обычные продукты, но с заморским происхождением и трехкратной ценой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Точно с таким же успехом под это название можно прировнять нашу квашеную капусту. Да, звучит не так гордо. Зато этот продукт просто кладезь витамина С – мощнейшего антиоксиданта. Тут и витамины B1, B2, B5, B6, B9, PP, U, K, и клетчатка, и кальций, калий, цинк, железо, йод, селен, натрий, фосфор. И все эти составляющие сохраняются в течении 8-10 месяцев. Чем не суперфуд? Добавить немного правильной рекламы, красивых слоганов и вуаля – магический продукт готов.

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Зеленый горошек – супер-продукт. Обеспечивает организм настоящим витаминным зарядом, при этом отличается низким гликемическим уровнем, что отлично сказывается на фигуре и содержанию сахара в крови. Множество пищевых волокон, которые являются натуральными пробиотиками защищая кишечник от размножения патогенных бактерий, что предупреждает рак толстой кишки.

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Очень часто и очень ошибочно многие видят в продукте не сам продукт и его биологическую ценность, а воспринимают как лекарство. Да, все эти новые продукты полезны. Но это не возвышает их на ступень выше.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если киноа полезна, это не значит, что теперь нужно есть только ее, а наша гречка пусть лежит на полках. Так что наши фуды тоже очень супер!

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К тому же доказано, что наибольшую пользу для здоровья организма приносят местные, сезонные продукты, выращенные локально. Если вы будете иногда есть годжи на завтрак это хорошо, но, если вместо них это будет черника, смородина будет еще лучше.

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Чем заменить?

Чиа – лен.

Киноа – семена лебеды, гречка, пшено.

Кокосовая вода – вода с лимоном.

Годжи – шиповник, вяленая клюква, облепиха.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное! Невозможно стать здоровым, если делать упор на что-то одно. Главное правило здорового питания – баланс. Суперфуды – отличный бонус к общему рациону, которые усилят и умножат действия витаминов, добавив энергии и здоровья.

Напомним, что ранее диетолог Андрей Невиский перечислил топ-10 привычек, которые стоят на пути к похудению.