ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое

Lite » Еда 26.03.2020 - 15:29
Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое
Иллюстративное фото (pexels.com)

Следуя этим простым правилам, вы сможете заметно сократить потребление сахара

Сладости могут вызвать настоящую зависимость, не говоря уже о том, что большое количество сахара в рационе вредно для здоровья и уж точно не способствует похудению. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о полезных пребиотиках и пробиотиках, на своей странице в Instagram рассказала, как же разлюбить сладкое.

Эксперт перечислила несколько простых, но эффективных правил, которые помогут сократить количество сахара в вашем рационе.

1. Простое, но эффективное правило: не покупайте его домой. Если дома нет ничего, не факт, конечно, что вы не пойдёте в магазин возле дома, но соблазнов все же меньше.

2. Не убирайте сразу сахар полностью из жизни, это будет трудно, я всегда оставляю пациентам допустимую норму. Для начала уберите сладкие напитки или ешьте сладкое 1 раз в день что-то одно. Не один торт, мои хитрые подписчики, а один кусочек или 1 конфета. Да, это не одно и то же, но если будете есть разнообразно, баланс будет сохранен.

Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Замена - наше всё. Меняем вкусные покупные мюсли с кучей сахара на домашнюю гранолу. Или йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, добавленными вами дома. К чаю нарезайте яблоко зелёное тонкими ломтиками, а не берите пачку печенья. Будет сложно, но вы быстро привыкнете.

Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Изучайте состав. Возможно, вы до конца и не знаете, сколько едите сахара. Он есть в хлебе, соусах, в абсолютно несладких, с виду, мюсли и тд. Если начать хотя бы обращать внимание, записывать, сколько чего вы едите, уже получите первые результаты.

5. Не запрещайте себе сладкое! Увы, современный модный мир диктует нам полный отказ от сахара. Чувство вины заставляет нас ограничивать его полностью, затем срыв, снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет 1 конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю.

Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Готовьте сами! Учитесь и пробуйте новое, вместе с семьей. Сделайте сырники или пирог, где вы видите СКОЛЬКО сахара вы кладете. Вы поймёте, что вам вкусно и так.

7. Не заедайте эмоции. Это самое сложное. Но дневник помогает понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. Будем учиться получать эмоции не из еды!

Напомним, нутрициолог Анна Никольская перечислила топ-20 продуктов, которые продлят молодость.

Что есть на завтрак, чтобы похудеть: правила от нутрициолога Укрепляем организм: диетолог дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии
Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь