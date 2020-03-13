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Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой

Lite » Еда 13.03.2020 - 12:34
Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила продукты для здоровья и слаженой работы кишечника

Цветущий внешний вид и хороший иммунитет – это следствие правильной работы организма и в частности, здоровой микрофлоры кишечника. Но как наладить его работу и составить рацион так, чтобы получать максимум питательных веществ для правильной работы этого жизненно важного органа? Подробностями поделилась диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее ответила на вопросы о питании при похудении и тренировках. На странице в Instagram специалист рассказала о полезных пробиотиках и пребиотиках.

В свой рацион важно добавлять продукты, богатые про- и пробиотики. Что это такое и в каких продуктах искать?

Почему-то когда речь идет о пробиотиках, все сразу представляют лекарственные препараты, вот уж сила рекламы. Но нет, их успешно можно найти в продуктах, причем в самых разнообразных.

Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ПРОбиотики - готовые микроорганизмы, употребление которых улучшает микрофлору кишечника.

ПРЕбиотики - пища для этих микроорганизмов, помогает размножаться пробиотикам.
Очень важно получать и пробиотики и пребиотики для микрофлоры вашего кишечника и здоровья в целом.

Пробиотики содержатся в кефире, обычном, соевом, кокосовом йогурте, кимчи, квашенной капусте, соленых огурцах, мисо-супе, сыре (гауда, моцарелла, чеддер), чайном грибе(комбуча), квасе.

Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пребиотики содержатся в бананах, яблоках, овсянке, гречке, помидорах, луке, чесноке, бобовых, ягодах, артишоках, спарже.

Не проще пить БАДы? Нет, мы всегда пытаемся получать питательные вещества из еды, плюс усвояемость будет намного выше.

Напомним, что ранее диетолог рассказала, как уменьшит тягу к сладостям и сократить потребление сахара.

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