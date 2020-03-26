Позбавляємося від цукрової залежності: лайфхаки від дієтолога, як розлюбити солодке

Ілюстративне фото (pexels.com)

Слідуючи цим простим правилам, ви зможете помітно скоротити споживання цукру

Солодощі можуть викликати справжню залежність, не кажучи вже про те, що велика кількість цукру в раціоні шкідливо для здоров'я і вже точно не сприяє схудненню. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про корисні пребіотики і пробіотики, на своїй сторінці в Instagram розповіла, як же розлюбити солодке.

Експерт перерахувала кілька простих, але ефективних правил, які допоможуть скоротити кількість цукру у вашому раціоні.

1. Просте, але ефективне правило: не купуйте його додому. Якщо вдома немає нічого, звісно, не факт, що ви не підете в магазин біля дому, але спокус все ж менше.

2. Не прибирайте відразу цукор повністю з життя, це буде важко, я завжди залишаю пацієнтам допустиму норму. Для початку приберіть солодкі напої або їжте солодке 1 раз в день щось одне. Не один торт, мої хитрі підписники, а один шматочок або 1 цукерка. Так, це не одне і те ж, але якщо ви будете їсти різноманітно, баланс буде збережено.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Заміна - наше все. Міняємо смачні покупні мюслі з купою цукру на домашню гранолу. Або йогурт з добавками на білий йогурт з фруктами, доданими вами вдома. До чаю нарізайте яблуко зелене тонкими скибочками, а не беріть пачку печива. Буде складно, але ви швидко звикнете.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Вивчайте склад. Можливо, ви до кінця і не знаєте, скільки їсте цукру. Він є в хлібі, соусах, в абсолютно несолодких, з вигляду, мюслі і тд. Якщо почати хоча б звертати увагу, записувати, скільки чого ви їсте, вже отримаєте перші результати.

5. Не забороняйте собі солодке! На жаль, сучасний і модний світ диктує нам повну відмову від цукру. Почуття провини змушує нас обмежувати його повністю, потім зрив, знову обмеження і так до нескінченності. Нехай краще буде 1 цукерка кожен день, ніж плитка відразу раз на тиждень.

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Готуйте самі! Вчіться і пробуйте нове, разом з сім'єю. Зробіть сирники або пиріг, де ви бачите СКІЛЬКИ цукру ви кладете. Ви зрозумієте, що вам смачно і так.

7. Не заїдайте емоції. Це найскладніше. Але щоденник допомагає зрозуміти, коли і чому ви їсте солодке, відстежте: сумно чи нудно вам, злитеся або радієте. Будемо вчитися отримувати емоції не з їжі!

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