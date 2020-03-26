Топ-20 продуктов, которые продлят молодость: полезный список нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила список лучших продуктов для цветущего вида

Как можно дольше оставаться здоровой, молодой и привлекательной – не это ли мечта каждой женщины? Сияющая упругая кожа без морщин, красивые локоны и минимизация признаков старения – это не только качественные и правильно подобранные средства по уходу, но и правильное меню. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее перечислила продукты-помощники в борьбе с тягой к сладостям, назвала в Instagram топ-20 женских продуктов, способных сохранить цветущий вид.



Это продукты, стимулирующие синтез коллагена и предотвращающие его распад, содержащие полезные жиры, омега-3, цинк, серу, витамин С и антиоксиданты.

Водоросли (вакаме, морская капуста, нори)

Томаты (делайте небольшую термообработку)

Красный перец

Морковь

Цитрусовые (не разрезайте металлическим ножом)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грецкие орехи

Миндаль

Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога

Авокадо (ешьте спелый, сбрызгивайте соком лимона)

Семена льна/чиа (перемалывайте в кофемолке)

Семена тыквы

Оливки (отличный сорт каламата)

Нут

Зеленая чечевица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сельдерей (делайте сок, можно с блендером)

Базилик

Ежевика/малина

Клюква (морс не заливаем кипятком)

Черная смородина

Чеснок (запекайте)

Красный лук.

Употребляя эти продукты, вы дольше сохраните свою красоту, молодость. Только цельные простые и доступные в любом регионе растительные продукты подходят в пост и будут максимально полезными для здоровья и цветущего вида!

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