Топ-20 продуктов, которые продлят молодость: полезный список нутрициолога

Эксперт озвучила список лучших продуктов для цветущего вида
Как можно дольше оставаться здоровой, молодой и привлекательной – не это ли мечта каждой женщины? Сияющая упругая кожа без морщин, красивые локоны и минимизация признаков старения – это не только качественные и правильно подобранные средства по уходу, но и правильное меню. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее перечислила продукты-помощники в борьбе с тягой к сладостям, назвала в Instagram топ-20 женских продуктов, способных сохранить цветущий вид.
Это продукты, стимулирующие синтез коллагена и предотвращающие его распад, содержащие полезные жиры, омега-3, цинк, серу, витамин С и антиоксиданты.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Употребляя эти продукты, вы дольше сохраните свою красоту, молодость. Только цельные простые и доступные в любом регионе растительные продукты подходят в пост и будут максимально полезными для здоровья и цветущего вида!
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