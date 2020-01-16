Источник витамина Д и Омега 3: диетолог поделилась секретами выбора и приготовления рыбы

То, что рыба полезна для организма - неоспоримый факт, но, чтобы выбрать качественный продукт, следует руководствоваться определенными правилами. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала основные правила употребления алкоголя во время застолий, рассказала в Instagram, каким морепродуктам отдать предпочтением и какими критериями при покупке стоит руководствоваться.

Рыба - источник легкоусваиваемого белка, Омега 3, 6, жирорастворимый витаминов и многих микроэлементов.

Детям можно начинать вводить в рыбу рацион с 9 месяцев (пикша, хек, минтай), после введения мяса и птицы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучший источник омега-3: лосось, сельдь атлантическая, икра красная/черная, сардины, мидии, устрицы, радужная форель, скумбрия. Тунец в этот список не входит из-за возможного содержания ртути. Лучший источник витамина Д: форель, атлантическая сельдь, сардины.

Как часто нужно есть рыбу/морепродукты? 2-3 раза в неделю, из них 1 раз - порция красной рыбы. При этом 1 порция = ваша ладонь без пальцев ( для ребенка - своя ладошка).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Но рыба сейчас плохого качества".

По возможности, выбирайте дикие виды рыб: горбуша, кета. Найдите достойного поставщика, который привозит замороженную рыбу не куском льда. Много частных компаний этим занимается. Если варианта нет - подойдет и обычная рыба, в ней тоже очень много витаминов, минералов и белка.

"Но рыба может содержать гельминты".

Термическая обработка рыбы не ниже 80 градусов около 30 минут снижает риск заражения. Не вкусно? Извините.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Но рыба дорогая".

Выбирайте и комбинируйте разные виды рыбы, омега-3 и другие полезные вещества содержатся не только в семге. Пробуйте разное.

"Я не люблю рыбу, мне можно пить Омега 3?"

Сначала обратите внимание на растительные источники: льняное масло, семена чиа, грецкие орехи. Если это тоже не едите - можно употреблять добавки Омега-3, но посоветовавшись с лечащим врачом, особенно если принимаете препараты.

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