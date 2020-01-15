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Подойдет каждому: схема питания для похудения от нутрициолога

Lite » Еда 15.01.2020 - 08:36
Подойдет каждому: схема питания для похудения от нутрициолога
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_dzhankulieva)

Эксперт назвала основные принципы здорового питания

Мы все разные - у нас разный образ жизни, состояние здоровья, генетика, чувствительность к тем или иным продуктам, мы живем в разных условиях. Очень важно подбирать питание по индивидуальным особенностям. Но есть принципы, которые являются основой здорового питания. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты, поделилась на своей странице в Instagram эффективной схемой питания для похудения, которая подойдет каждому.

Эксперт рассказала, какими должны быть три основных приема пищи.

Завтрак

Он должен содержать большое количество жиров и белков. Для завтрака хорошо подходят кето блюда. Жиры и белки насытят вас на долгое время и дадут большое количество энергии. Вы спокойно будете работать, заниматься своими делами, не думая при этом: «Когда уже обед?».

Продукты для идеального завтрака: авокадо, яйца, сливочное масло, кокосовое масло, малосольная рыба, орехи и семена, оливки, паштет из печени. По желанию можно добавить немного сложных углеводов.

Подойдет каждому: схема питания для похудения от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Обед

Для обеда идеально подходят овощные супы, костный бульон, уха, на второе растительный или животный белок, гарнир в виде сложных углеводов, овощей и зелени.

Подойдет каждому: схема питания для похудения от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Ужин

Он должен быть эубиотическим, т.е. кормить дружественных жителей нашего кишечника. На ужин лучше вегетарианить, он должен содержать большое количество клетчатки и пробиотических продуктов: зелёные овощи, зелень, квашенные и маринованные овощи, немного бобовых и сложных углеводов.

Подойдет каждому: схема питания для похудения от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Следите за тем, чтоб вашем рационе белка было 50/50 растительного и животного.
  • Не готовьте супы на мясных бульонах.
  • Минимизируйте количество быстрых углеводов в рационе.


Используя данную схему, вы сможете составить свой идеальный рацион с учетом ваших особенностей.

Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не забросить правильное питание в при тотальной загруженности и нехватке времени.

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