Как не бросить правильное питание в условиях цейтнота: эксперт провела инструктаж

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, как избежать срывов при правильном питании

Правильное питание как образ жизни многим кажется задачей не из легких. Новички изучат с энтузиазмом азы и постепенно приобщаются к ЗОЖ, но как только на горизонте появляются непредвиденные обстоятельства (завал на работе, проблемы у детей в школе, незапланированная поездка и тд.), кажется, срыва не избежать. Что же делать в условиях форс-мажора и как не забросить правильный рацион до лучших времен рассказала в Instagram нутрициолог Наталья Кошкина.

Как научиться постоянно следовать принципам здорового сбалансированного питания в контексте реальной жизни?

Когда на работе новый проект?

А дома маленький ребенок?

А у старшего проблемы в школе?

А еще машина сломалась и домашние обязанности никто не отменял?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Секрет людей, которым удается "оставаться на ПП" даже в условиях коллапса, - в освоении навыков планировать свое питание и делать заготовки продуктов. Плюсы этих инструментов состоят в том, что:

Вы экономите время

... и энергию на принятие ежедневных решений

Снижаются шансы сойти с колеи.

Овладение этими навыками сильно облегчает жизнь, и как результат - холодильник, полный быстрых здоровых вариантов на выбор, даже если жизнь бьёт ключом (причем по голове).

Что нужно сделать в выходные:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Написать список блюд с рецептами, которые вы хотели бы приготовить на следующей неделе.

2. Составить список продуктов, которые нужны для них.

3. Отправиться в магазин.

4. Выделить время на заготовку продуктов.

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