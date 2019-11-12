Исключите четыре продукта: диетолог поделилась простым и действенным методом похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как стать стройнее без изнуряющих диет

Похудеть быстро, эффективно, без особых ограничений и с минимумом затрат без вреда для здоровья – это мечта всех, кто стремится к стройности. Диетолог Ева Шишова, которая ранее научила худеть во время сна, рассказала на странице в Instagram, какие чтыре продукта следует исключить, чтобы стать стройнее.

Эксперт познакомила с методом похудения, который совершенно не связан с диетами, ограничением калорий и строгим режимом. Она предложила отказаться всего от четырех категорий продуктов-врагов стройности.

Желающим похудеть нужно просто исключить:

сахар и сахаросодержащие продукты

муку и продукти, содержащих муку

белый шлифованный рис

картофель

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К этим четырем правилам эксперт рекомендует добавить активный образ жизни - не менее 8-10 тысяч шагов в сутки. По словам диетолога, следуя этому совету можно избавиться от 3-6 кг в месяц.

⠀

В чем секрет?

А секрета, в общем-то и нет, вы просто немного увеличиваете свою дневную активность и отказываетесь от быстрых углеводов. На самом деле эти 4 продукта сводятся к огромному количеству пищи, которую вы едите каждый день, когда вы начнете отказываться от сахара, вы удивитесь что, очень много продуктов, которые вы ели каждый день, содержат сахар. Тоже самое касается муки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вам нужно отказаться не просто от хлеба, вам нужно отказаться от всех продуктов, в составе которых, есть слова и фразы:

Сахар/глюкоза/патока/глюкозный сироп и т.д.

мука ржаная/пшеничная/рисовая/кукурузная и т.д.

Ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как не набрать лишнего в отпуске.