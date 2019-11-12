ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Исключите четыре продукта: диетолог поделилась простым и действенным методом похудения

Lite » Еда 12.11.2019 - 14:26
Исключите четыре продукта: диетолог поделилась простым и действенным методом похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как стать стройнее без изнуряющих диет

Похудеть быстро, эффективно, без особых ограничений и с минимумом затрат без вреда для здоровья – это мечта всех, кто стремится к стройности. Диетолог Ева Шишова, которая ранее научила худеть во время сна, рассказала на странице в Instagram, какие чтыре продукта следует исключить, чтобы стать стройнее.

Эксперт познакомила с методом похудения, который совершенно не связан с диетами, ограничением калорий и строгим режимом. Она предложила отказаться всего от четырех категорий продуктов-врагов стройности.

Желающим похудеть нужно просто исключить:

  • сахар и сахаросодержащие продукты
  • муку и продукти, содержащих муку
  • белый шлифованный рис
  • картофель

Исключите четыре продукта: диетолог поделилась простым и действенным методом похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К этим четырем правилам эксперт рекомендует добавить активный образ жизни - не менее 8-10 тысяч шагов в сутки. По словам диетолога, следуя этому совету можно избавиться от 3-6 кг в месяц.

В чем секрет?

А секрета, в общем-то и нет, вы просто немного увеличиваете свою дневную активность и отказываетесь от быстрых углеводов. На самом деле эти 4 продукта сводятся к огромному количеству пищи, которую вы едите каждый день, когда вы начнете отказываться от сахара, вы удивитесь что, очень много продуктов, которые вы ели каждый день, содержат сахар. Тоже самое касается муки.

Исключите четыре продукта: диетолог поделилась простым и действенным методом похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вам нужно отказаться не просто от хлеба, вам нужно отказаться от всех продуктов, в составе которых, есть слова и фразы:

  • Сахар/глюкоза/патока/глюкозный сироп и т.д.
  • мука ржаная/пшеничная/рисовая/кукурузная и т.д.

Ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как не набрать лишнего в отпуске.

Что делать, чтобы похудеть: пошаговый план Что мешает похудеть: заменяем вредное полезным
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь