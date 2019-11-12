Виключіть чотири продукту: дієтолог поділилася простим і дієвим методом схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як стати стрункішою без виснажливих дієт

Схуднути швидко, ефективно, без особливих обмежень і з мінімумом витрат без шкоди для здоров'я – це мрія всіх, хто прагне до стрункості. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше навчила худнути під час сну, розповіла на сторінці в Instagram, які чотири продукту слід виключити, щоб стати стрункішою.

Експерт познайомила з методом схуднення, який абсолютно не пов'язаний з дієтами, обмеженням калорій і суворим режимом. Вона запропонувала відмовитися від чотирьох категорій продуктів-ворогів стрункості.

Бажаючим схуднути потрібно просто виключити:

цукор та цукровмісні продукти

борошно і продукти, що містять борошно

білий шліфований рис

картоплю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До цих чотирьох правил експерт рекомендує додати активний спосіб життя - не менше 8-10 тисяч кроків на добу. За словами дієтолога, слідуючи цій пораді, можна позбутися від 3-6 кг в місяць.

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У чому секрет?

А секрету і немає, ви просто збільшуєте свою денну активність і відмовляєтеся від швидких вуглеводів. Насправді ці 4 продукту зводяться до величезної кількості їжі, яку ви їсте кожен день, коли ви почнете відмовлятись від цукру, ви здивуєтеся що, дуже багато продуктів, які ви їли кожен день, містять цукор. Теж саме стосується борошна.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вам треба відмовитися не просто від хліба, вам потрібно відмовитися від всіх продуктів, у складі яких є слова і фрази:

Цукор/глюкоза/патока/глюкозний сироп і т. д.

борошно житнє/пшеничне/рисове/кукурудзяне і т. д.

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