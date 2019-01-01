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Гра смаку: куряче філе в арахісовій пасті

Lite » Їжа 01.01.2019 - 19:49
Гра смаку: куряче філе в арахісовій пасті
Фото: куряче філе в арахісововій пасті (instagram.com/kirilife_com)

Незвичайне поєднання продуктів і легкість у приготуванні є незаперечними перевагами страви

Новорічні застілля відшуміли, але це не означає, що рідних, близьких, та й себе не потрібно балувати кулінарними шедеврами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова в своєму Instagram-акаунті поділилася рецептом незвичайної страви з оригінальним набором інгредієнтів – курячим філе в арахісовій пасті.

Поєднання непоєднуваного у цій страві здивує навіть гурманів, а ось її приготування не займе багато часу.

Куряче філе в арахісової пасти

Склад:

  • філе куряче — 2 шт.
  • лайм — 2 шт.
  • часник — 4 зубчики
  • арахісова паста — 2 ст. л.
  • стручок перцю чилі за смаком

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе помити і обсушити, зробити на ньому неглибокі надрізи. Приправити сіллю, перцем, додати лаймову цедру і скропити оливковою олією.
  2. На попередньо розігріту сковороду викласти куряче філе, туди ж додати подрібнений часник. Обсмажувати близько 5-7 хв з кожної сторони.
  3. В окремій ємності змішати сік лайма, арахісову пасту і трохи води. Додати в отриманий соус нарізаний перець чилі.
  4. Підсмажене філе гарненько обмокнути в лаймово-арахісовий соус і відправити в заздалегідь розігріту до 250 °С в режимі «гриль» духовку на 4-5 хв.

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