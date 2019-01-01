Гра смаку: куряче філе в арахісовій пасті

Незвичайне поєднання продуктів і легкість у приготуванні є незаперечними перевагами страви
Новорічні застілля відшуміли, але це не означає, що рідних, близьких, та й себе не потрібно балувати кулінарними шедеврами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова в своєму Instagram-акаунті поділилася рецептом незвичайної страви з оригінальним набором інгредієнтів – курячим філе в арахісовій пасті.
Поєднання непоєднуваного у цій страві здивує навіть гурманів, а ось її приготування не займе багато часу.
Склад:
Спосіб приготування:
Раніше ми публікували рецепт пікантного традиційного різдвяного пуншу, який додасть атмосферу свята і скрасить зимові вечори в теплій компанії.
До речі, відмінним десертом для святкового столу послужить груша, запечена з сиром. Ця страва ідеально підійде для тих, хто стежить за своїми формами і не займе багато часу в процесі приготування.
До слова, для тих, хто не хоче довго возитися зі сніданком, ідеальним варіантом стане омлет з овочами, приготований в мікрохвильовій печі.