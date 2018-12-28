Омлет с овощами в микроволновке: рецепт быстрого завтрака

Когда банальная овсянка надоела, попробуйте этот вариант
Если с утра вам лень или нет времени готовить, но позавтракать надо обязательно, вас выручит простой и быстрый рецепт вкусного омлета. Ведь здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня.
Когда банальные блюда вроде овсянки, гречки и творога уже поднадоели и хочется чего то необычного, можно приготовить омлет с овощами в микроволновке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте яйца, молоко, сыр, нарезанные кубиками помидор и перец.
Приправьте специями и перелейте в кружку.
Поставьте в микроволновку на полную мощность на 30 секунд.
Перемешайте и готовьте ещё 70–80 секунд, пока омлет не приподнимется.
Фото: (womanadvice.ru)
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Видео: РБК-Украина