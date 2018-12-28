Омлет с овощами в микроволновке: рецепт быстрого завтрака

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Когда банальная овсянка надоела, попробуйте этот вариант

Если с утра вам лень или нет времени готовить, но позавтракать надо обязательно, вас выручит простой и быстрый рецепт вкусного омлета. Ведь здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня.

Когда банальные блюда вроде овсянки, гречки и творога уже поднадоели и хочется чего то необычного, можно приготовить омлет с овощами в микроволновке.

Ингредиенты:

2 яйца;

2 столовые ложки молока;

2 столовые ложки тёртого сыра;

½ помидора;

¼ зелёного перца;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте яйца, молоко, сыр, нарезанные кубиками помидор и перец.

Приправьте специями и перелейте в кружку.

Поставьте в микроволновку на полную мощность на 30 секунд.

Перемешайте и готовьте ещё 70–80 секунд, пока омлет не приподнимется.

Фото: (womanadvice.ru)

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Видео: РБК-Украина