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Омлет с овощами в микроволновке: рецепт быстрого завтрака

Lite » Еда 28.12.2018 - 07:06
Омлет с овощами в микроволновке: рецепт быстрого завтрака
Фото: (instagram.com/albya_lifistories)

Когда банальная овсянка надоела, попробуйте этот вариант

Если с утра вам лень или нет времени готовить, но позавтракать надо обязательно, вас выручит простой и быстрый рецепт вкусного омлета. Ведь здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня.

Когда банальные блюда вроде овсянки, гречки и творога уже поднадоели и хочется чего то необычного, можно приготовить омлет с овощами в микроволновке.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки молока;
  • 2 столовые ложки тёртого сыра;
  • ½ помидора;
  • ¼ зелёного перца;
  •  соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте яйца, молоко, сыр, нарезанные кубиками помидор и перец.

Приправьте специями и перелейте в кружку.

Поставьте в микроволновку на полную мощность на 30 секунд.

Перемешайте и готовьте ещё 70–80 секунд, пока омлет не приподнимется.

Омлет с овощами в микроволновке: рецепт быстрого завтракаФото: (womanadvice.ru)

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Видео: РБК-Украина

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