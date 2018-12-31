Три вкусных подарка для любимой семьи: советы эксперта

Видео: YouTube/"Канал Украина"

На Новый год принято дарить своим близким подарки. Как утверждает телеведущая Тамила Чехович, подарки могут быть также и съедобными. В эфире телеканала "Украина" эксперт рассказала, как сделать вкусные презенты своей семье буквально за несколько минут.

Тамила Чехович предложила три варианта съедобных подарков – женский, мужской и для ребенка.

Для женского подарка нужно взять картонную коробку размер 20 на 20 см. Дно коробки можно застелить подарочной красной бумагой. Сверху можно украсить елочной веткой и мандарином.

"Поскольку женщины обожают все вкусное и полезное, отправьте в коробку ароматный чай, маленький заварничек, чайную чашку, пирожные макароны, цукаты и приятный сюрприз – например, игрушку на елку. От такого подарка не откажется ни одна женщина!" – считает Чехович.

Для мужчины эксперт рекомендует застелить дно такой же коробки бумагой зеленого цвета. В мужской набор можно положить упаковку кофе, красивую чашку, сыр бри, черный шоколад и бутылочку виски. Украсить такую коробку можно галстуком-бабочкой. Такой набор, по мнению Чехович, подойдет для мужа, родственника или близкого друга.

Для детского набора вариантов будет множество. Подбирать нужно с учетом возраста и предпочтений малыша. Тамила Чехович рекомендует дно застелить яркой подарочной бумагой, а внутрь положить какао, чашку с Дедом Морозом и оленями, рождественские леденцы, джем и небольшую игрушку.

Напомним, ранее мы рассказывали идеи для подарков на Новый год, которые подойдут всем.

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