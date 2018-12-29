Идеальный десерт для новогоднего стола: рецепт груши, запеченной с сыром

Предлагаем вам узнать пошаговый рецепт приготовления полезного и вкусного десерта
На Новый год хочется порадовать родных и гостей особенным угощением. Предлагаем вам взять на заметку рецепт приготовления необычного десерта от WOWBODY, который точно придется по вкусу самому привередливому гурману.
Это блюдо может приготовить каждый у себя дома, не прилагая особых усилий. Что важно - много времени приготовление десерта не займет!
Груша, запеченная с сыром
Ингредиенты:
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Груша — 4 шт;
Творог (5%) — 150г;
Маскарпоне (рикотта) — 150 г;
Сливки (10%-15%) — 2 ст.л.;
Мед — 1 ч.л.;
Корица — по вкусу
Этапы приготовления:
Груши режем на две половинки и очищаем серединки, делая лодочки;
В блендере (или используя вилку) смешиваем творог, маскарпоне и сливки и доводим до однородной консистенции;
Фаршируем сырной смесью груши, сверху посыпаем корицей по вкусу и отправляем в разогретую до 180С духовку на 20-25 минут до румяной корочки на сыре;
Остывшие груши можно полить немного медом (по желанию) и оставить остывать.
Приятного аппетита!
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