Идеальный вариант: диетолог рассказала о нюансах при выборе хлеба и его заменителей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась тонкостями выбора хлеба

Отказ от хлеба во время похудения вовсе не обязателен, достаточно просто выбрать правильный продукт и можно не волноваться о фигуре, конечно, если знать меру. Диетолог Ева Шишова, которая ранее помогла определиться макаронами для худеющих, в Instagram рассказала, какому хлебу отдать предпочтение.

Эксперт советует весь хлеб в рационе заменить на цельнозерновой или ржаной хлеб/хлебцы. Но почему? Ведь у всего хлеба примерно одинаковая калорийность?

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Нельзя: белый хлеб/вафельные хлебцы/сладкие слайсы или, в общем говоря, все, что изготовлено из пшеничной муки высшего или первого сорта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мука высшего сорта - это очищенные зерна пшеницы, а значит полностью лишенные своей оболочки (клетчатки). Пшеничная мука обладает высоким гликемическим индексом (ГИ), он провоцирует резкий скачек инсулина в крови, а инсулин в больших количествах усиливает аппетит и может способствовать накоплению жиров.

Можно: ржаной/зерновой/отрубной хлеб или хлебцы, где нет в составе на первых 2 местах пшеничной муки 1 сорта и в/с.

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У такого хлеба не такой высокий ГИ, по сравнению с белым и он содержит большее количество клетчатки.

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Идеальный вариант: цельнозерновой хлеб/хлебцы (т.е. продукты из цельнозерновой муки).



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Это самая лучшая мука, она сделана из зерна, не очищенного от оболочки, а значит, содержит много полезных микроэлементов и клетчатки.

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Плюс клетчатка зерна немного уменьшает калорийность блюд, т.к. она не усваивается организмом, но на ее переваривание организм тратит калории. И запомните, если написано, что хлеб "зерновой" - это еще не значит, что он сделан из цельного зерна! В большинстве случаев там обычная мука.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о принципах питания по методу тарелки.