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Ідеальний варіант: дієтолог розповіла про нюанси при виборі хліба і його замінників

Lite » Їжа 10.04.2020 - 15:46
Ідеальний варіант: дієтолог розповіла про нюанси при виборі хліба і його замінників
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася тонкощами вибору хліба

Відмова від хліба під час схуднення зовсім не обов'язково, достатньо просто вибрати правильний продукт і можна не хвилюватися про фігуру, звичайно, якщо знати міру. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше допомогла визначитися з макаронами для тих, хто худне, в Instagram розповіла, якому хлібу віддати перевагу.

Експерт радить весь хліб в раціоні замінити на цільнозерновий або житній хліб/хлібці. Але чому? Адже у всього хліба приблизно однакова калорійність?

Не можна: білий хліб/вафельні хлібці/солодкі слайсы або, загалом кажучи, все, що виготовлено з пшеничного борошна вищого або першого сорту.

Ідеальний варіант: дієтолог розповіла про нюанси при виборі хліба і його замінників

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Борошно вищого сорту - це очищені зерна пшениці, а значить повністю позбавлені своєї оболонки (клітковини). Пшеничне борошно має високий глікемічний індекс (ГІ), він провокує різкий стрибок інсуліну в крові, а інсулін у великих кількостях посилює апетит і може сприяти накопиченню жирів.

Можна: житній/зернової/висівковий хліб або хлібці, де немає на складі на перших 2 місцях пшеничного борошна 1 гатунку та в/г.

У такого хліба не такий високий ГІ, порівняно з білим і він містить велику кількість клітковини.

Ідеальний варіант: цільнозерновий хліб/хлібці (тобто продукти з цільнозернового борошна).

Ідеальний варіант: дієтолог розповіла про нюанси при виборі хліба і його замінників
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Це найкраще борошно, воно зроблене із зерна, не очищеного від оболонки, а отже, містить багато корисних мікроелементів і клітковини.

Плюс клітковина зерна трохи зменшує калорійність страв, оскільки вона не засвоюється організмом, але на її перетравлення організм витрачає калорії. І запам'ятайте, якщо написано, що хліб "зерновий" - це ще не означає, що він зроблений з цільного зерна! У більшості випадків там звичайна мука.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про принципи харчування за методом тарілки.

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