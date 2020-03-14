Макароны при похудении: диетолог поделилась важными хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе макарон

Спагетти – не только излюбленное блюдо итальянцев, но и прекрасное второе блюдо на скорую руку, которое может отлично насытить. Но можно ли есть макароны при похудении и каким отдать предпочтение? На эти вопросы ответила диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала полезные сладости. В Instagram она поделилась секретами употребления вкусной и полезной пасты.

Толстеют не от макарон, а от их количества! В идеале макароны должны состоять из 2 ингредиентов: мука цельнозерновая и вода, но, к сожалению, это не всегда так.

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Условно макароны можно разделить на 3 категории:

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1 категория (ПОД ЗАПРЕТОМ) - макароны из муки высшего и первого сорта. Их мы не берём, точно так же, как хлеб и хлебцы. Даже если вы видите на упаковке надпись "из твердых сортов" все равно такие макароны остаются под запретом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2 категория (РАЗРЕШЕНО) - макароны из муки второго сорта. Такие макароны даже полезны для нашего организма, т.к содержат много зерновых оболочек и витамины группы В. Такие макароны можно брать.

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3 категория (ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ) - макароны из цельнозерновой муки, круп (гречневые, полба и др). Такие макароны так же богаты зерновой оболочкой и полезными микроэлементами. Самый лучший вариант, можно смело брать.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К сожалению, многие производители обманывают покупателей и выдают макароны из в/с за цельнозерновые, поэтому надо знать, как выглядят правильные макароны:

коричневый оттенок

видны мелкие вкропления зерна

могут иметь неоднородную структуру

Как правильно приготовить? Калорийность правильных макарон не очень большая и их вполне можно вписать на обед в свой рацион. Максимальный размер порции - 100 г. В идеале макароны хорошо сочетаются с рыбой, морепродуктами, грибами и овощами. Не добавляйте к макаронам мясо и птицу - они замедляет усвоение друг друга.

Напомним, что ранее диетолог Альбиона Комиссаровала рассказала о полезных пробиотиках и пребиотиках.