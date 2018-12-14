ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Идеальный грог: простой рецепт согревающего напитка

Lite » Еда 14.12.2018 - 07:14
Идеальный грог: простой рецепт согревающего напитка
Иллюстративное фото (facebook.com/alcozavr)

Традиционный грог готовят из рома, воды, сахара и лимонного сока

С рождением этого напитка связана одна забавная история: ранее в обязательный ежедневный рацион моряков Британского королевского флота входило полпинты рома.

Однако из-за регулярного пьянства матросов, вице-адмирал Эдвард Вернон, по прозвищу Олд Грог, приказал разбавлять напиток водой, сахаром и лимонным соком. Именно так появился классический рецепт грога, опубликованный на странице gloss.ua.

Уже позже появились всевозможные вариации напитка: в него стали добавлять различные специи, вместо воды использовать чай, а ром заменять другими алкогольными напитками.

Идеальный грог: простой рецепт согревающего напитка

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Мы же расскажем вам, как приготовить грог по классическому рецепту.

  1. Во-первых, обязательно возьмите хороший ром.
  2. Во-вторых, подберите ваши любимые специи.
  3. В-третьих, найдите кружку с толстыми стенками, чтобы сохранить тепло как можно дольше. 

Ниже список ингредиентов, из которых получится идеальный напиток:

  • 200 мл темного рома.
  • 400 мл воды 2 лимона.
  • 4 ч. л. сахара.
  • 2 бутона гвоздики.
  • 1 палочка корицы.

Приготовление: воду нужно довести до кипения, добавить корицу, гвоздику и уменьшить огонь. Затем влить в кастрюлю сок двух лимонов, ром, всыпать сахар и хорошо перемешать, чтобы он растворился. В самом конце вынуть специи и разлить грог по чашкам.

Совет: если же хотите добавить напитку терпкости, замените воду черным листовым чаем.

Напомним, ранее мы писали о трех безалкогольных напитках, которые помогут согреться зимним вечером.

Также мы публиковали мнение эксперта о напитках, которые поднимут настроение и согреют, и при этом они не содержат алкоголь. 

Лимонад с куркумой от депрессии (видео РБК-Украина)

Поддержит сердце и мозг: Супрун рассказала о полезности какао Алкогольная диета: напитки, которые не вредят фигуре
Новости Украины напитки
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь