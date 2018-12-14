Идеальный грог: простой рецепт согревающего напитка

Иллюстративное фото (facebook.com/alcozavr)

Традиционный грог готовят из рома, воды, сахара и лимонного сока

С рождением этого напитка связана одна забавная история: ранее в обязательный ежедневный рацион моряков Британского королевского флота входило полпинты рома.

Однако из-за регулярного пьянства матросов, вице-адмирал Эдвард Вернон, по прозвищу Олд Грог, приказал разбавлять напиток водой, сахаром и лимонным соком. Именно так появился классический рецепт грога, опубликованный на странице gloss.ua.

Уже позже появились всевозможные вариации напитка: в него стали добавлять различные специи, вместо воды использовать чай, а ром заменять другими алкогольными напитками.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Мы же расскажем вам, как приготовить грог по классическому рецепту.

Во-первых, обязательно возьмите хороший ром. Во-вторых, подберите ваши любимые специи. В-третьих, найдите кружку с толстыми стенками, чтобы сохранить тепло как можно дольше.

Ниже список ингредиентов, из которых получится идеальный напиток:

200 мл темного рома.

400 мл воды 2 лимона.

4 ч. л. сахара.

2 бутона гвоздики.

1 палочка корицы.

Приготовление: воду нужно довести до кипения, добавить корицу, гвоздику и уменьшить огонь. Затем влить в кастрюлю сок двух лимонов, ром, всыпать сахар и хорошо перемешать, чтобы он растворился. В самом конце вынуть специи и разлить грог по чашкам.

Совет: если же хотите добавить напитку терпкости, замените воду черным листовым чаем.

Напомним, ранее мы писали о трех безалкогольных напитках, которые помогут согреться зимним вечером.

Также мы публиковали мнение эксперта о напитках, которые поднимут настроение и согреют, и при этом они не содержат алкоголь.

Лимонад с куркумой от депрессии (видео РБК-Украина)