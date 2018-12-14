Ідеальний грог: простий рецепт зігріваючого напою

Ілюстративне фото (facebook.com/alcozavr)

Традиційний грог готують з рому, води, цукру і лимонного соку

З народженням цього напою пов'язана одна цікава історія: раніше в обов'язковий щоденний раціон моряків Британського королівського флоту входило півпінти рому.

Однак з-за регулярного пияцтва матросів, віце-адмірал Едвард Вернон, на прізвисько Олд Грог, наказав розбавляти напій водою, цукром і лимонним соком. Саме так з'явився класичний рецепт грогу, опублікований на сторінці gloss.ua.

Вже пізніше з'явилися всілякі варіації напою: у нього стали додавати різні спеції, замість води використовувати чай, а ром замінювати іншими алкогольними напоями.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Ми ж розповімо вам, як приготувати грог за класичним рецептом.

По-перше, обов'язково візьміть хороший ром. По-друге, підберіть ваші улюблені спеції. По-третє, знайдіть кухоль з товстими стінками, щоб зберегти тепло якомога довше.

Нижче список інгредієнтів, з яких вийде ідеальний напій:

200 мл темного рому.

400 мл води, 2 лимона.

4 ч. л. цукру.

2 бутона гвоздики.

1 паличка кориці.

Приготування: воду довести до кипіння, додати корицю, гвоздику і зменшити вогонь. Потім влити в каструлю сік двох лимонів, ром, всипати цукор і добре перемішати, щоб він розчинився. Наприкінці вийняти спеції і розлити грог по чашках.

Порада: якщо ж хочете додати напою терпкості, замініть воду чорним листовим чаєм.

Нагадаємо, раніше ми писали про три безалкогольні напої, які допоможуть зігрітися зимовим вечором.

Також ми публікували думку експерта про напої, які піднімуть настрій і зігрють, і при цьому вони не містять алкоголь.

Лимонад с куркумой от депрессии (видео РБК-Украина)