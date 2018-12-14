ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ідеальний грог: простий рецепт зігріваючого напою

Lite » Їжа 14.12.2018 - 07:14
Ідеальний грог: простий рецепт зігріваючого напою
Ілюстративне фото (facebook.com/alcozavr)

Традиційний грог готують з рому, води, цукру і лимонного соку

З народженням цього напою пов'язана одна цікава історія: раніше в обов'язковий щоденний раціон моряків Британського королівського флоту входило півпінти рому.

Однак з-за регулярного пияцтва матросів, віце-адмірал Едвард Вернон, на прізвисько Олд Грог, наказав розбавляти напій водою, цукром і лимонним соком. Саме так з'явився класичний рецепт грогу, опублікований на сторінці gloss.ua.

Вже пізніше з'явилися всілякі варіації напою: у нього стали додавати різні спеції, замість води використовувати чай, а ром замінювати іншими алкогольними напоями.

Ідеальний грог: простий рецепт зігріваючого напою

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Ми ж розповімо вам, як приготувати грог за класичним рецептом.

  1. По-перше, обов'язково візьміть хороший ром.
  2. По-друге, підберіть ваші улюблені спеції.
  3. По-третє, знайдіть кухоль з товстими стінками, щоб зберегти тепло якомога довше.

Нижче список інгредієнтів, з яких вийде ідеальний напій:

  • 200 мл темного рому.
  • 400 мл води, 2 лимона.
  • 4 ч. л. цукру.
  • 2 бутона гвоздики.
  • 1 паличка кориці.

Приготування: воду довести до кипіння, додати корицю, гвоздику і зменшити вогонь. Потім влити в каструлю сік двох лимонів, ром, всипати цукор і добре перемішати, щоб він розчинився. Наприкінці вийняти спеції і розлити грог по чашках.

Порада: якщо ж хочете додати напою терпкості, замініть воду чорним листовим чаєм.

Нагадаємо, раніше ми писали про три безалкогольні напої, які допоможуть зігрітися зимовим вечором.

Також ми публікували думку експерта про напої, які піднімуть настрій і зігрють, і при цьому вони не містять алкоголь.

Лимонад с куркумой от депрессии (видео РБК-Украина)

Підтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какао Алкогольна дієта: напої, які не шкодять фігурі
Новини України напитки
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся