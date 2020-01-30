Худнемо смачно: здорові альтернативи звичним продуктам від дієтолога

Експерт розповіла, чим замінити звичну некорисну їжу
Відмова від звичних продуктів на користь правильного харчування – величезний стрес для організму, тому в здоровий спосіб життя краще занурюватися поступово, а улюблені, але не корисні страви не виключати, а знайти для них смачну заміну. Про те, як це зробити розповіла дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала варіанти здорових експрес-перекусів, на сторінці в Instagram.
Не потрібно відразу у вир з головою, організм буде чинити опір різким змінам - ми так влаштовані, і ви всі можете кинути вже через тиждень. Поринайте у світ ЗСЖ і ПП плавно.
Почніть з альтернатив вашим звичним продуктам, не виключайте нічого, просто замініть. Якщо ви зробите такі заміни на 1-2 місяці, то однозначно вас покинуть 2-4-5 кг, і ви самі не помітите, як це станеться!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Здорові замінники некорисних продуктів:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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