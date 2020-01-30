Худнемо смачно: здорові альтернативи звичним продуктам від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим замінити звичну некорисну їжу

Відмова від звичних продуктів на користь правильного харчування – величезний стрес для організму, тому в здоровий спосіб життя краще занурюватися поступово, а улюблені, але не корисні страви не виключати, а знайти для них смачну заміну. Про те, як це зробити розповіла дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала варіанти здорових експрес-перекусів, на сторінці в Instagram.

Не потрібно відразу у вир з головою, організм буде чинити опір різким змінам - ми так влаштовані, і ви всі можете кинути вже через тиждень. Поринайте у світ ЗСЖ і ПП плавно.

Почніть з альтернатив вашим звичним продуктам, не виключайте нічого, просто замініть. Якщо ви зробите такі заміни на 1-2 місяці, то однозначно вас покинуть 2-4-5 кг, і ви самі не помітите, як це станеться!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Здорові замінники некорисних продуктів:

Майонез - натуральний йогурт з соєвим соусом, зеленню і лимонним соком

Кетчуп - томатна паста з гірчицею і приправами

Сметана - натуральний йогурт

Фруктовий йогурт - натуральний йогурт з фруктами

Білий хліб - зерновий/житній/хлібці

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сіль - велика морська сіль

Цукор - підсолоджувач 0 калорій

Рафінована олія - будь-яка не рафінована

Цукерки/печиво - фрукти, сухофрукти, батончики з них або з протеїну

Шоколад молочний - шоколад гіркий⠀

Сир - сир низької жирності

Ковбаса - подкопченая яловичина або курка

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білий рис - рис пропарений/дикий/бурий/червоний/суміш

Макарони - цільнозернові макарони

Гарнір - 50/50 (гарнір/овочі)

Свинина/баранина - птах/яловичина/риба

Фісташки/арахіс - не смажені горішки

Приправи Маггі/Кнор - перець і трави

Смаження - тушкування

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