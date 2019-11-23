Экспресс-перекусы: что съесть на ходу и не поправиться

Эксперт рассказала, что съесть в дороге
Цейтнот на работе, пропуск основных приемов пищи и неправильные перекусы на ходу способны погубить стройную фигуру и зарубить на корню благие намерения похудеть. О том, как выбрать правильные продукты из того что всегда есть под рукой, рассказала диетолог Ева Шишова, которая недавно поделилась правилами употребления питьевой воды. На странице в Instagram она опубликовала топ доступных перекусов, которые можно купить в ближайшем супермаркете.
Итак, вокруг нас тысячи вариантов ПП-перекусов, но мы, не замечая их, попрежнему идем в за шаурмой, КФС и прочей гадостью.
Запомните 2 момента:⠀
Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога
Топ перекусов, которые всегда можно найти под рукой:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
1. Банан (любой фрукт) + кефир/ряненка(250-350мл) - любом магазине вы всегда найдете эти продукты.
2. Орехи(горсть) + сухофрукты (горсть) - это вообще можно всегда иметь с собой в машине/сумке, эти продуты не портятся и хорошо насыщают.
3. Протеиновые батончики (или батончики мюсли) + вода/чай/кофе.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4. Хлебцы+кефир/ряженка/сыр - сейчас везде есть сыр в нарезке, это очень упрощает задачу. Можно поесть прямо в машине. ⠀
5. Если иметь с собой ложку (можно купить одноразовую), то творог с фруктами или сухофруктами, сюда очень хорошо и удобно подходит мягкий творог. ⠀
6. Горький шоколад от 72% (4-8 кубиков) + кофе/чай - хорошо сбивает аппетит.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
7. Порция протеина +молоко/вода. Отлично подходит молоко длительного хранения. Только не смешивайте заранее, это нужно делать перед употреблением. ⠀
8. Если вы можете взять что-то с собой из дома, то это могут быть вареные яйца, огурцы. Все это достаточно долго хранится и отлично сочетается между собой. ⠀
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И не забывайте, что любые их этих вариантов можно смешивать между собой. Только не ешьте одни углеводы! К ним обязательно добавьте жиры или белки.
Напомним, что диетолог Надежда Пахирко предоставила инструкцию всем желающим похудеть во сне.